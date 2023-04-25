Безумовно, диван – це ключовий предмет інтер'єру у будь-якій вітальні. Однак з огляду на те, що сучасні дивани у вітальню представлені величезним асортиментом, у вас можуть виникнути труднощі з вибором. Дамо кілька практичних порад, як знайти модель, яка підійде вашій квартирі або будинку.

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Класичний або у стилі мінімалізм

Дивани для віталень поділяються на дві великі категорії за стилем – це класичні моделі та меблі у скандинавському стилі (мінімалізм).

Як правило, класичні дивани мають підлокітники або м'які подушки, які виконують ту ж функцію. Спинка та підлокітники можуть бути з дерев'яними елементами. У диванів з тилу мінімалізм може бути підлокітників і додаткових подушок.

Щодо вибору кольору, то для класичних інтер'єрів вибирають пастельні тони. У випадку з класичними диванами рекомендують вибирати світло-коричневу, сіру або темну оббивку з однотонними або контрастними подушками.

Для модерну та лофта, як і скандинавського стилю, можна вибрати помірно яскраві кольори оббивки. Головне, щоб колір дивана не зливався із кольором стіни, до якої він поставлений – краще вибрати контрастний відтінок.

Яку практичну та комфортну тканину вибрати

Якщо у квартирі є собаки та кішки, віддайте перевагу тканині, яка не псується від пазурів – це мікрофібра. Якщо диван використовуватиметься нечасто і неактивно, то можна обмежитися бавовняною оббивкою.

Гобелен та жаккард підходять диванам класичного стилю. У шкіряних диванів та диванів з оббивкою їхньою штучною шкірою є свої плюси та мінуси – виглядають вони розкішно, але сидіти на такій поверхні не завжди комфортно. Особливо у спекотну погоду.

Пам'ятайте, що дивани можна використовувати з пледами та покривалами, змінюючи їхній зовнішній вигляд. Однак зайві елементи на поверхні не завжди доречні.

Конструкція дивану

На відміну від диванів у спальнях, дивани у передпокої можуть не розкладатися. Однак, якщо вам потрібне додаткове спальне місце, вибирайте розкладний або модульний диван. Модульна модель підійде і для тих випадків, якщо ви любите дивитися телевізор, лежачи у вітальні.

Зверніть увагу на сучасний тренд – дивани-двійники. Це пара невеликих диванів, які ставляться один навпроти одного, поряд із журнальним столиком. Ці моделі підходять для просторих віталень.