На українські дороги пропонують випустити автомобілі, які не пройшли перевірку їх технічної справності. Відповідну норму містить законопроект 9210, який зареєструвала група народних депутатів, серед яких Мар'ян Заблоцький, Єлізавета Богуцька, Максим Павлюк, Володимир Арешонков, Юрій Камельчук та інші, пише sud.ua.

Законопроект має назву "Про внесення змін до статті 121 Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо безпеки експлуатації транспортних засобів". Однак насправді вносить зміни до низки інших законів, зокрема до прикінцевих положень Закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів".

Як правило, такі відчутні відмінності між назвою та змістом законопроекту законотворці використовують, коли не бажають озвучувати справжню мету ініціативи. А декларована в супровідній записці до законопроекту мета суттєво відрізняється від того, що парламентарі пропонують на практиці.

Тож, народні обранці пропонують дозволити ввезення в Україну та першу державну реєстрацію усіх видів транспортних засобів (в тому числі механічних та самохідних, спеціальної та сільськогосподарської техніки), предметів їх обладнання або їх частин без будь-якої перевірки їх технічного стану і відповідності екологічним нормам.

Для розмитнення та подальшої постановки на облік транспортних засобів достатньо буде лише наявності документів про реєстрацію та право власності.

Фактично, можна буде ввезти та розмитнити будь-що, що має колеса та кермо. Але перевіряти, чи має цей транспортний засіб, наприклад, справні гальма, ніхто не буде.

Пропонований депутатами механізм дозволяє завозити й транспортні засоби, які за документами мають один вигляд, але вже після оформлення таких документів були кілька разів переобладнані.

Тобто, поки авто дістанеться України, до його конструкції можуть внести зміни, які взагалі не були передбачені виробником: змінити двигун, змінити призначення з вантажного на легковий, або навіть зі звичайного автомобіля чи причепа зробити транспортний засіб для перевезення небезпечних вантажів.

Депутати не можуть не розуміти, що такі «покращення» призведуть до наповнення ринку транспортними засобами, технічний стан яких не буде перевірятися, і які становитимуть небезпеку як для власників, так і для інших учасників дорожнього руху.

При цьому, самі ж автори у пояснювальній записці вказують, що «однією із причин виникнення ДТП в Україні та їх тяжких наслідків є керування транспортними засобами, які мають істотні технічні несправності, самовільно або технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника» тощо.

Тобто, автори проекту стверджують, що в Україні відсутній суворий контроль за експлуатацією транспорту, норми, що встановлюють відповідальність на рівні адміністративних правопорушень є застарілими, а санкції не виконують карального ефекту, однак, декларуючи метою нібито «підвищення безпеки дорожнього руху», пропонують зовсім протилежні зміни, які ще більше погіршать ситуацію з безпекою дорожнього руху.

Нагадаємо, поки що в Україні не впровадили обов’язковий технічний контроль для всіх категорій транспортних засобів (який є обов'язковим у всіх країнах ЄС), але існує порядок сертифікації для того, щоб убезпечити власника автомобіля та інших учасників дорожнього руху від ризиків, до яких може призвести експлуатація несправних транспортних засобів, не кажучи вже про питання екології, наприклад, вирізання каталізаторів, відключення кисневих датчиків, вирізання сажевих фільтрів тощо. А про необхідність дотримуватися екологічних норм та стандартів Україні постійно нагадують у Європейському Союзі.

Стосовно посилання авторів проекту на те, що профільне законодавство у сфері державної реєстрації не містить вимоги щодо подання документів про відповідність транспортного засобу від країн Європейського Союзу чи його уповноважених органів, або виробників чи їх уповноважених представників, слід нагадати, що Україна не укладала з жодною із держав міжнародних договорів, які передбачають взаємне визнання результатів оцінки відповідності.

До того ж, у жодній країні наявність технічного паспорту чи документів на право користування транспортним засобом не свідчить про відповідність такого автомобіля технічним регламентам або екологічним стандартам.

Незрозуміло і те, яким чином наявність реєстраційних документів підтверджує відповідність технічним регламентам автомобілів, що були пошкоджені та відновлені перед постановкою на облік.

Крім того, посилаючись на "зобов’язання України у сфері європейської інтеграції" автори чомусь не звернулися до міжнародного стандарту ISO/IEC 17065, який діє в Україні як ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, де чітко визначено, що "орган з сертифікації та будь-яка частина цієї ж юридичної особи та структурні підрозділи, що перебувають під його організаційним контролем не повинні бути розробниками, виробниками, монтажниками, постачальниками сертифікованої продукції або обслуговувати її".

Тобто, ані виробники транспортних засобів, ані їх представники не можуть виконувати функції органу з оцінки відповідності та видавати документи, що підтверджують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та екологічних норм.

Таким чином, безпеку інших водіїв, пішоходів та решти учасників дорожнього руху народні депутати пропонують поставити у залежність від сумлінності та чесності того, хто ввозить авто з-за кордону.