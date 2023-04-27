Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що бійці Нацгвардії України утримали життєво важливі логістичні шляхи на заході Бахмуту. Про це стало відомо під час брифінгу в Military Media Center.

Так, на Бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та нанесено нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.



Водночас як зазначив полковник Уршалович, маючи чисельну перевагу та не рахуючись з втратами, "ворог намагається просуватись по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".