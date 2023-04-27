На Закарпатті - пік цвітіння сакур! Аби поринути у рожеву атмосферу і трохи перезавантажитись, сюди їдуть туристи. Минулоріч традиційний сакура-фест через повномасштабну війну не відбувся. А от цього року волонтери все ж вирішили організувати програму. Гостям пропонували усе рожеве, але за донати на ЗСУ! Які родзинки фестивалю підготували - Ірина Ковальчук.

Рожеве божевілля, у гарному сенсі, захопило Ужгород! В місті - пік цвітіння сакури! Природні фотозони із яскравими фарбами приваблюють тисячі туристів.

Тетяна, туристка з Київської області:

Я просто у захваті! Надзвичайні! Захоплює подих, хочеться відволіктися від цього всього, так як війна в країні, крім того, я працюю вчителем - і якась стадія вигорання, мабуть, вирішила - мені просто необхідно приїхати і зарядитися цими сакурами, цією атмосферою.

Ірина, жителька Ужгорода:

Позитивні емоції, що природа просинається, щось хороше після важкої зими. Так приємно на це дивитися, якась надія є.

Сакурову ідею цьогоріч підхопили волонтери. Вони організовували дозвілля гостей із користю - збирали донати для захисників!

Кетрін Кіш, фотохудожниця:

Фотографую фото Патріота за донат для ЗСУ!

Для вибагливих туристів облаштували тематичні фотозони!

Ольга, туристка з Харкова:

Квітуче, чудове, почуваю себе, як у Японії.

Екскурсії старовинним чеським сакуровим кварталом - теж за донати на ЗСУ!

Марія Заболотна, гід Ужгорода :

Саме це перехрестя у нас найрожевіше! І вважається кварталом сакур, а з'являються вони 100 років тому! Їх сюди привозять чехи!

Подбали волонтери і про сторічні дерева! Аби люди не ламали гілок і не рвали цвіт сакур, встановили інфотаблички!

У рамках сакура-фест відбувається проєкт "Сокоти сакуру!". Він направлений на те, аби вберегти старі дерева від неохайних дій з боку місцевого населення, а також туристів.

А ще - влаштували сакуровий ярмарок просто неба!

Шановні гості і ужгородці, підходьте до нашого столика, донатьте для сіточки! На такі чугайстери, які ми робимо для наших хлопців на фронт.

Це дерево зробили діти, щоб допомогти назбирати кошти на плетіння маскувальних сіток , кікімор, нашоломників.

Навіть смаколики тут із сакури!

Наші газдиньки підготували вафельний тортик з пелюстками сакури, сакуровий зефірчик, дивіться який! Ну все таке рожеве, сакурове, ніжне, гарне, весняне!

А ще містом курсував потяг. Вперше під час війни! Традиційний сакура-фест цьогоріч волонери повністю спрямували на підтримку бійців ЗСУ.

Марія Заболотна, гід Ужгорода:

Вилучені кошти з туристів, які ми зберемо завдяки цій програмі, ми відправимо на допомогу Руху підтримки закарпатських військових.

На Закарпатті зараз саме пік цвітіння сакури, тож охочі помилуватися та перезавантажитися ще встигають доторкнутися до рожевої краси.