В Україні ж переконані, що діалог Києва та Пекіну - це вікно можливостей.

Велика політика іноді залежить не лише від формолювань та резолюцій, а, наприклад, від телефонної розмови, тривалістю в годину. Отже, бесіда очільника Китаю та Президента України, яка відбулася вперше від початку війни, одразу стала приводом для коментарів та реакцій світовіх лідерів та політичних оглядачів.

Найбільш важливий месседж від Сі Цзіньпіна - КНР домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Однак, можливо це лише через діалог з росією. Що означає факт спілкування лідерів України та Китаю та чи можна тлумачити це як готовність Пекіна стати на бік світла?

Китай має величезний вплив на геополітичну ситуацію у світі. Дії КНР або навпаки, її бездіяльність, можуть серйозно відобразитись і на полі бою в Україні. Тому встановити зв'язок з таким політичним гравцем - надважливо.

- Перш за все, я планую зустрітись з Сі Цзіньпіном і вважаю, що це буде на користь нашим державам та безпеці у світі.

Про намір налагодити контакт з лідером Піднебесної Володимир Зеленський заявив на річницю російського вторгнення. Два місяці потому відбулася телефонна розмова, яка на думку міжнародної спільноти, дала поштовх розвитку відносин України та Китаю в російсько-українській війні. Наприклад, одразу після діалогу, китайці пообіцяли відправити свого представника в Київ для розмови.

Ю Цзюнь, заступник голови Євразійськго департаменту МЗС Китаю:

Розмова президента Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським свідчить про об'єктивну та неупереджену позицію Китаю в міжнародних справах і його почуття відповідальності як великої країни.

Розмова Зеленського та Сі важлива тим, що тепер Китай отримає краще розуміння українських перспектив. Таку думку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Але, не обійшлось й без зауважень.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ця розмова не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну росії та її незаконне вторгнення в Україну.

Діалог України та Китаю не має бути разовою акцією. Важливо поглиблювати відносини, постійно обмінюватись думками і… заманювати Китай на сторону світла. Про це сказав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Ксав'є Беттель, прем'єр-міністр Люксембургу:

Я думаю, що інтенсифікація відносин і залучення Китаю з правильного боку - ось що важливо: не дати їм піти на поганий бік. Тож, ми повинні підтримувати їх.

Привітали розмову президентів і у Білому домі. Однак, там до неї відносяться з обережністю. Адже, не зрозуміло, чи цей діалог може привести до якогось значного руху в бік миру. З холодною головою щодо готовністі Китаю до розмови реагує й сингапурзький політолог Альфред Ву. На його думку, не варто переоцінювати посередницькі можливості та нейтралітет КНР. Адже, відносини Китаю з росією - дуже глибокі. Зокрема, це демонструє нещодавній перший візит міністра оборони Китаю до росії.

Альфред Ву, доцент школи державної політики Сінгапуру:

Звичайно, з точки зору України будь-яке посередництво краще, ніж жодне, і вони сподіваються, що Китай зможе переконати путіна. Однак, насправді, все може бути складніше. Невідомо, чи зможе Китай переконати путіна. Це дуже сумнівно. Тим не менш, моя думка залишається незмінною: говорити краще, ніж воювати. Китай може спілкуватися з обома сторонами та передавати різні повідомлення, що краще, ніж підтримувати стан війни.

До слова, політологи вважають, що готовність Сі Цзіньпіна до діалогу з Україною є й посланням до самого російського диктатора.

Брайан Вонг, геополітичний стратег:

Це є сигналом для путіна і росії про те, що Китай навряд чи займе переважну й однозначну підтримуючу позицію щодо росії. Це сигнал про те, що росії потрібно почати думати, як шукати деескалації, а також стриманості по відношенню до цієї кризи.

На думку західної преси, зокрема видання Політіко, таким чином Сі Цзіньпін повідомив Зеленському, що не підливатиме масла у вогонь війни в Україні, і наголосив, що настав час розв'язати кризу політичним шляхом. Журналісти вважають, що діалог - сигнал того, що Пекін не надаватиме військову допомогу росії. Чи образились на це росіяни - невідомо. Однак, до діалогу України та Китаю там поставились стримано.

дмитро пєсков, речник президента рф, країни агресора - телефоном для Reuters:

Ми готові вітати все, що може наблизити вирішення конфлікту в Україні. Що стосується самого факту спілкування - це суверенна справа кожної з цих країн і питання їхніх двосторонніх справ.

В Україні ж переконані, що діалог Києва та Пекіну - це вікно можливостей.

Володимир Зеленський, президент України: