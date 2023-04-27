Головування росії у Радбезі ООН добігає кінця. Це голувування виявилося не просто без поваги, а й під шквалом критики. Західні дипломати звинуватили Москву у порушенні Статуту ООН та зневаженні норм міжнародного права через повномасштабне вторгнення в Україну. На цьому тлі дедалі актуальнішим стає питання про реформування Організації обʼєднаних націй. Адже агресор, що має право вето у Радбезі, заводить будь які здорові ініціативи щодо російсько-української війни у глухий кут.

Цікаво, що про необхідність реформування Радбезу заговорила і Москва. Що вигадав Кремль? І які шляхи змін просуває Україна? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Міжнародна спільнота вкотре різко засудила росію за напад на Україну під час зібрання Ради Безпеки ООН. Цього разу вислухати ці претензії довелося особисто міністрові закордонних справ рф. сергій лавров прилетів до Нью-Йорка головувати на засіданні - у квітні країна-агресор очолила Радбез.

Антоніу Гуттериш, генеральний секретар ООН:

Російське вторгнення в Україну на порушення статуту ООН та міжнародних законів завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народові, а також ще більше посилює викликані пандемією COVID-19 економічні потрясіння.

Цього разу російська делагація до Нью-Йорку прилетіла без журналістського пулу - США не видали візи пропагандистам. Вашингтон послідовний у своїй підтримці України і в Радбезі ООН.

Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США при ООН:

Наш лицемірний лідер сьогодні - Росія, вторглася до свого сусіда, України, і вдарила в серце Статуту ООН і всіх цінностей, які ми цінуємо. Ця незаконна, неспровокована та непотрібна війна прямо суперечить нашим найбільш поширеним принципам: що війна, агресія та територіальне захоплення ніколи, ніколи не є прийнятними.

Претензій до росії у колег по Радбезу назбиралося чимало. Москва давно і регулярно зловживає своїм правом вето - блокує неивигідні для себе резолюції. Через це Рада безпеки ООН, створена задля підтримки міжнародного миру та безпеки, перед лицем справжніх викликів, яким стала війна в Україні, виявилася безпорадною. Тож дедалі голосніше стали звучати заклики реформувати Радбез - виключити з нього росію, або в інший спосіб обійти лобістське вето. Зокрема про це заявляв французький президент.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є реформа Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один із постійних членів просто вирішив убити ті правила, які він мав би відстоювати.

Тим часом за ідею реформувати керівний орган ООН ухопилася й росія - щоправда її мета в тому, щоби під виглядом добрих намірів нібито розширення протягти в радбез своїх союзників з Африки, Азії та Латинської Америки.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії, країни-агресора:

Давайте називати речі своїми іменами - ніхто не дозволяв західній меншості говорити від імені всього людства. Треба вести себе пристойно і поважати всіх членів міжнародної спільноти.

Поки країна-агресор просуває свою чергову облудну ініціативу, шукають, як нейтралізувати руйнівний вплив москви в Радбезі й українські дипломати. Фахівці визнають - виключити росію з Ради безпеки або ООН голосуваям членів буде надзвичайно складно.

Тому МЗС просуває інший спосіб - оскаржити присутність рф в організації через порушення юридичних формальностей.

Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019 рр.):

Оскільки російська федерація фактично нелегально і власноручно фактично привласнила собі місце колишнього Радянського Союзу у грудні 1991-го року, тобто не проходила процедури вступу в ООН як всі інші країни, які є членами ООН на сьогоднішній день, вона має бути щонайменше позбавлена повноважень. Це чисто юридичне питання, не політичне, воно не потребуватиме розгляду в Раді безпеки і таким чином не підлягатиме ветуванню чи блокуванню.

На випадок, якщо і цей шлях не знайде достатньої підтримки є й радикальніші рецепти. Російська агресія фактично зруйнувала десятиліттями усталений світовий порядок. Логічно, що на його руїнах має постати новий арбітр глобального миру і безпеки.

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.):

Якщо виходити з того, що ця сруктура навряд чи може бути перезаснована, перезапущена, тоді залишається лише одне - вона має бути розпущена, а на її залишках мають бути створені нові структури, які будуть обʼєднувати лише ті країни, які пдтримують і захищають одні цінності.

У будь-якому разі - визнають дипломати - розраховувати на швидкі зміни у складному і неповороткому механізмі ООН не варто. Однак на сьогодні у світі вже дозріває думка, що час глобальних змін настав. І прискорити їх має поразка росії.