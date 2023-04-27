Розтяжки в пральних машинах, гранати прив'язані до дитячих іграшок, а ще міни та боєприпаси. Все це залишили по собі російські загарбники на Херсонщині. Розміновувати регіон допомагають рятувальники з Одеси. З ними поспілкувалася Марія Тарасова.

Звільнене село на Херсонщині. У перерві між розмінуваннями одеські піротехніки діляться обідом із місцевими собаками. Ці хвилини - нагадування про мирне життя, заради якого працюють.

Щодня вони звільнюють деокуповані території від залишків снарядів та мінних пасток.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:

Ми можемо пройти 100 метрів в день, можемо - 50 метрів в день, але будемо знать, що пройшли ефективно. Щоб після нас ніхто не підірвався: ні з електриків, ні з газової служби, взагалі з цивільного населення. Тому що люди нам довіряють, ідуть за нами.

Олексій Шульга зі своїм піротехнічним відділенням останній рік працював в Донецькій, Миколаївській та Херсонський областях. Розповідає: у Святогорську та Лиманську громади на Донеччині зайшли в перші дні після деокупації. Досвідчений сапер, що пройшов ООС, був вражений тим, наскільки щільно замінована територія.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:

Зараз ми багато знаходим саме мін протипіхотних, які заборонені конвенцією Женевською у використанні. Але росіяни їх використовують дуже широко. Раніше такого не траплялося.

Ніні головна робота піротехніків - допомога у відновленні інфраструктури звільнених районів. Перш ніж вести комунікації, доводиться розміновувати мало не кожний метр. Олексій каже: такого цинізму не бачив. Росіяни мінують дитячі майданчики, оселі, одну з гранат хлопці знайшли у пральній машині.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:

Був факт - в Херсоні ноутбук замінували, вибухову речовину в середину розмістили. Ноутбук вмикаєш - він вибухає. Гранати замість лампочки закручували. Людина заходить в будинок, вмикає світло і вибухає граната над головою. Мінні поля людям на городах поробили просто і все.

Мало не кожен день приносить нові пастки від вигадливого ворога. Про них одразу попереджають колег. Але все передбачити неможливо. Так під час операції втратили побратима, шофера-сапера Святослава Додона.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:

Дорога, по якій хлопці їздили, вона перевірялася не один раз. Але там була чергова пастка від росіян. Вони на протитанкову міну поставили дерев'яний брусок, відповідно, приладом пошуку ми її не знайшли. А камаз наїхав на брусок і просто методом натиску спрацювало дві міни.

Святослава посмертно нагородили орденом "За мужність" третього ступеня. А рятувальники, під обстрілами ворожої артилерії, продовжили очищувати територію від вибухівки.

Роботи попереду дуже багато. Навіть зараз, повертаючись із фронту, їх підрозділ знищує боєприпаси, що лишилися на Одещині від минулої війни. А скільки ще знадобиться, щоб відновити українські землі після цієї.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:

Якщо зараз припинити всі масові обстріли, які ведуться на різних ділянках фронту, то мінімум 20-25 років потрібно, щоб очистити лише прифронтову ділянку. Ще скільки буде земель, лісопосадок. Фермери ж чекають, щоб ми їм обстежили поля, а ми - не встигаємо. Зараз починає заходити техніка для розмінування, закордонні партнери нам допомагають, але і її зараз не вистачає.

Підрозділ Олексія нещодавно також отримав нове обладнання.

Залізне під землею знаходить абсолютно все. Є, звісно, міни, які складаються майже всі з пластмаси. На жаль, цей прилад ще не встигли випробувати на них, бо тільки недавно отримали.

Але для повномасштабного гуманітарного розмінування територій, якими пройшла велика війна, в першу чергу потрібні фахівці. Тож піротехнічні підрозділи ДСНС по всій країні шукають кандидатів. Аби стати сапером,потрібно мати середню освіту, перебувати на військовому обліку, бути витривалим - і фізично, і психологічно. Всього іншого обіцяють навчити.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Людина повинна враховувати свої морільні і психологічні властивості. Розуміти, що це не буде робота в кабінеті, це буде розмінування територій. І там завжди буде чатувати небезпека. Треба мати залізні..нерви!

А ще - вміння реально оцінювати ситуацію.

Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області: