Рятувальники з Одеси допомагають розміновувати Херсонщину: які "сюрпризи" від рашистів знайшли [ Редагувати ]
Розтяжки в пральних машинах, гранати прив'язані до дитячих іграшок, а ще міни та боєприпаси. Все це залишили по собі російські загарбники на Херсонщині. Розміновувати регіон допомагають рятувальники з Одеси. З ними поспілкувалася Марія Тарасова.
Звільнене село на Херсонщині. У перерві між розмінуваннями одеські піротехніки діляться обідом із місцевими собаками. Ці хвилини - нагадування про мирне життя, заради якого працюють.
Щодня вони звільнюють деокуповані території від залишків снарядів та мінних пасток.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Ми можемо пройти 100 метрів в день, можемо - 50 метрів в день, але будемо знать, що пройшли ефективно. Щоб після нас ніхто не підірвався: ні з електриків, ні з газової служби, взагалі з цивільного населення. Тому що люди нам довіряють, ідуть за нами.
Олексій Шульга зі своїм піротехнічним відділенням останній рік працював в Донецькій, Миколаївській та Херсонський областях. Розповідає: у Святогорську та Лиманську громади на Донеччині зайшли в перші дні після деокупації. Досвідчений сапер, що пройшов ООС, був вражений тим, наскільки щільно замінована територія.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Зараз ми багато знаходим саме мін протипіхотних, які заборонені конвенцією Женевською у використанні. Але росіяни їх використовують дуже широко. Раніше такого не траплялося.
Ніні головна робота піротехніків - допомога у відновленні інфраструктури звільнених районів. Перш ніж вести комунікації, доводиться розміновувати мало не кожний метр. Олексій каже: такого цинізму не бачив. Росіяни мінують дитячі майданчики, оселі, одну з гранат хлопці знайшли у пральній машині.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Був факт - в Херсоні ноутбук замінували, вибухову речовину в середину розмістили. Ноутбук вмикаєш - він вибухає. Гранати замість лампочки закручували. Людина заходить в будинок, вмикає світло і вибухає граната над головою. Мінні поля людям на городах поробили просто і все.
Мало не кожен день приносить нові пастки від вигадливого ворога. Про них одразу попереджають колег. Але все передбачити неможливо. Так під час операції втратили побратима, шофера-сапера Святослава Додона.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Дорога, по якій хлопці їздили, вона перевірялася не один раз. Але там була чергова пастка від росіян. Вони на протитанкову міну поставили дерев'яний брусок, відповідно, приладом пошуку ми її не знайшли. А камаз наїхав на брусок і просто методом натиску спрацювало дві міни.
Святослава посмертно нагородили орденом "За мужність" третього ступеня. А рятувальники, під обстрілами ворожої артилерії, продовжили очищувати територію від вибухівки.
Роботи попереду дуже багато. Навіть зараз, повертаючись із фронту, їх підрозділ знищує боєприпаси, що лишилися на Одещині від минулої війни. А скільки ще знадобиться, щоб відновити українські землі після цієї.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Якщо зараз припинити всі масові обстріли, які ведуться на різних ділянках фронту, то мінімум 20-25 років потрібно, щоб очистити лише прифронтову ділянку. Ще скільки буде земель, лісопосадок. Фермери ж чекають, щоб ми їм обстежили поля, а ми - не встигаємо. Зараз починає заходити техніка для розмінування, закордонні партнери нам допомагають, але і її зараз не вистачає.
Підрозділ Олексія нещодавно також отримав нове обладнання.
Залізне під землею знаходить абсолютно все. Є, звісно, міни, які складаються майже всі з пластмаси. На жаль, цей прилад ще не встигли випробувати на них, бо тільки недавно отримали.
Але для повномасштабного гуманітарного розмінування територій, якими пройшла велика війна, в першу чергу потрібні фахівці. Тож піротехнічні підрозділи ДСНС по всій країні шукають кандидатів. Аби стати сапером,потрібно мати середню освіту, перебувати на військовому обліку, бути витривалим - і фізично, і психологічно. Всього іншого обіцяють навчити.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
Людина повинна враховувати свої морільні і психологічні властивості. Розуміти, що це не буде робота в кабінеті, це буде розмінування територій. І там завжди буде чатувати небезпека. Треба мати залізні..нерви!
А ще - вміння реально оцінювати ситуацію.
Олексій Шульга, керівник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Одеській області:
Єдине що, переживаємо, щоб не пропав страх. Тому що, якщо в сапера пропадає страх - працювати далі заборонено.
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