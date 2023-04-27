Двійники путіна. Якщо раніше на цю тему писала лише жовта преса, то нині все більше поважних експертів підтверджують таку ймовірність. Особливо після останнього візиту російського президента на тимчасово окуповані території.

Тож як відрізнити фейкового путіна від справжнього? Світлана Чернецька спробувала з'ясувати.

Найчастіше про двійників російського президента говорять саме в Україні. Зокрема, голова розвідки Кирило Буданов наполягає, що замінників у путіна щонайменше три і їх використання зараз - звичайна практика. За словами Буданова, найбільше їх видає їхній зріст. Але також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, які унікальні для кожної людини.

Сам путін розповідав, що у 2000-х, після війни в Чечні, йому радили використовувати двійника, нібито він відмовився. Чиновники на Заході воліють не коментувати цю тему. А припущення, що путін використовує дублера, називають видаванням бажаного за дійсне. Втім, останній візит російського президента на окуповані території змусив задуматися навіть найбільших скептиків і найповажніші військові експерти у США та Великій Британії.

Філіп Брідлав, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (2013-2016рр):

Я не прихильник теорій змов, але багато розумних людей говорять, що останній візит в лапках "путіна" до України був здійснений двійником. Ми мусимо розуміти, що це небезпечне місце, а пан путін демонстрував багато боязливості щодо виходу в світ вже доволі багато часу. Він сидить в кінці 12-метрового стола за зустрічами, дистанціює себе від людей, таке інше.

Геміш Де Бретто-Гордон, екс-командир хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Великобританії:

Щодо фотографій путіна з лінії фронту, то ніхто з досвідом роботи у розвідці не повірить, що путін поїде кудись далі від кремля, це все кроки розпачу.

Аналіз останніх зустрічей та поїздок путіна зробив журналіст німецького Більд. Пітер Тіде каже про два типи двійників: одному з них дозволено говорити, іншому - ні. І саме копії президента з'являються у людних місцях. Як то, нещодавно у Ломоносівському університеті, на похороні експрезидента республіки Башкортостан та в окупованому Маріуполі. При чому, на українській території був саме той двійник, якому не дозволяють говорити.

А от справжній путін зустрічається з урядовцями в кремлі, а також із важливими людьми, як то лідер Китаю Сі Цзіньпін. Головні відмінності копій: це різні підборіддя, губи, ніс, повіки, зріст і вуха. Тема двійників супроводжувала правління багатьох історичних постатей, найчастіше диктаторів. Зокрема, Сталіна, Брєжнєва, Хусейна та Гітлера. А із сучасників, окрім путіна, найчастіше використання заміни приписують лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.