У пʼятницю вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищені в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".