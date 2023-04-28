Війська рф випустили по Україні 23 ракети: скільки знищили сили ППО [ Редагувати ]
У пʼятницю вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Цілі знищені в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".
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