Тисячі гектарів лісу знищено в Україні в результаті активних бойових. Про це повідомляють у ДСНС. Рятувальники кажуть, під час вітру пожежі на відкритих територіях швидко поширюються. І це завжди ускладнює гасіння вогню.

Щоб відпрацювати свої професійні навички, запорізькі надзвичайники та працівники лісгоспу провели спільні навчання. Докладніше - в матеріалі Інни Гогой.

За легендою навчань, під час ворожого обстрілу в лісі спалахнула пожежа. Сильний вітер швидко розніс вогонь. Осередок займання виявили фахівці лісгоспу. Спершу роблять мінералізовані смуги. Потім заливають ділянку.

Одразу прибули і підрозділи ДСНС. Рятувальники розчистили дороги для під'їзду великих автівок. І взялися за ліквідацію вогню. Відпрацьовували гасіння низових та верхових пожеж. Кожна з них по-своєму підступна, кажуть надзвичайники.

Владислав Гусинський, т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Небезпека абсолютно різна, якщо є біля лісових масивів якісь там домогосподарства і так далі, це може привести до великих руйнувань.

За даними ДСНС, внаслідок активних бойових в Україні знищено тисячі гектарів лісу. Спалахують пожежі й через недбалість місцевих жителів. особливу в суху та спекотну погоду.

Сергій Коваленко, в.о. директора філії "Запорізьке лісове господарство":

Громадяни порушують зачасту правила пожежної безпеки, нехтують пожежними правилами, приходять до лісу, розпалюють багаття, не завжди за собою все прибирають.

Працювали під час навчань і сапери. Шукали у траві нерозірвані снаряди. Водночас надзвичайники евакуювали двох рибалок, які через пожежу не могли дістатися безпечного місця самотужки. Щоб допомогти постраждалим,задіяли снігоболотохід "Богун". Автомобіль українського виробництва здолає будь-які перешкоди на своєму шляху.

Іван Галілєєв, водій-механік:

Надпотужний мотор стоїть, надпотужні колеса, він може виїжджати як на гори, як і в сніг, як в болота, в грунт любий, ну в любу погоду і непогоду забирать людей з ситуацій небезпечних для життя.

Такі заняття надзвичайники проводять щороку. На спільних тренуваннях фахівці різних підрозділів відпрацьовують злагодженість.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Якраз в цих навчаннях перевіряються всі наші знання, навички та вміння і якраз під час таких навчань ми відпрацьовуємо усі питання. Особливо знешкодження тих боєприпасів, які летять з російської федерації.

На завершення навчань, рятувальники влаштували синьо-жовтий перформанс. Цим хотіли вкотре наголосити, що спільними зусиллями переможуть будь-яке лихо.