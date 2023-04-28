Зенітна самохідна установка "Шилка": як її використовують наші бійці, аби нищити ворога [ Редагувати ]
Зенітна самохідна установка "Шилка"! Перевірена часом машина, призначена для знищення одночасно і повітряних, і наземних цілей. Як використовують зенітку наші бійці та як завдяки "Шилці" руйнують плани ворога бачили кореспонденти "Військового телебачення".
Броньовані монстри на гусеницях рвуть під собою землю!
Олег Грицун, військовий кореспондент:
Ми зараз їдемо в "Шилці" на тренування по стрільбі.
- Що це ви робите? - Доводимо патрони. Вони розбиті по парно. Можна стріляти всіма чотирма стволами, якщо всі чотири зведені. А можна або нижніми, або верхніми. - Це виходить кожен ствол треба окремо зарядити? - Так.
Ця зенітка - радянського зразка. Машину, що здатна вести прицільний вогонь навіть на ходу, наші воїни використовують для знищення цілей і у повітрі, і на землі.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Ця машина була розроблена, як засіб ПВО. Ми її використовуємо для прикриття піхоти нашої. Працюємо по наземним цілям. Ця машина має дуже велику вогневу міць. Швидкострільність її 3000 патронів на хвилину, з чотирьох автоматів.
Але "Шилка" - не голка у скирті сіна. Ворог її бачить і намагається знищити!
Олег Грицун, військовий кореспондент:
В цю "Шилку" прилетів ПТУР. І зараз її вже відремонтували і вона заступила на бойове чергування. Що цікаво - екіпаж повністю вижив.
Позивний "Внучок", військовослужбовець Збройних сил України:
Я почув адський удар такий. Мене скинуло сюди. Крик командира - відступаємо! Перші слов були - чи всі живі?
А коли усвідомили, що живі, хлопці одразу взялися ремонтувати зенітку.
Ми сразу приїхали і першим же ділом оглянули машину. Розрядили небезпечні елементи. В нас після прильота боєкомплект пробив лотки і могла би бути детонація.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Я одразу повернувся до строю. Мене мотивує моя команда, мій екіпаж, з яким ми працювали. Бо хлопці востановили машину за два дні.
І вже на відновленій машині знову виїхали на полювання.
- Ви сидете на місці оператора дальності. Він потрібен, коли працює РЛС, зараз її не використовують, це місце вільне. Он моя педаль буде. - А стріляють ногами? Ось так я керую, як чути мене? Розблокую автомати! Розблокую башню. Давай! Попали? Да! Он димить же ж.
Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:
Один вихід "Шилки" по землі - це мінімум 10 чоловік супротивника. Тому що вона не використовується абияк.
Наші захисники запевняють: російське військо боїться "Шилку", мов вогню. І обіцяють відправити окупантів до пекла.
- Як ворожа піхота реагує, коли ви виїжджаєте на них "Шилкою"? - Їм дуже не подобається!
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