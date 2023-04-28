Вузькі та короткі шкіряні шорти лідера рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі продали на аукціоні за 14 500 фунтів стерлінгів (667 240 грн). Про це повідомила компанія Omega Auctions.

Згідно з описом лоту, у цих шортах співак виступив разом із Queen у Бірмінгемському виставковому центрі 6 грудня 1980 року.

Спочатку лот оцінювався у суму від 5 000 до 10 000 фунтів стерлінгів, його придбав неназваний колекціонер з-за кордону. За даними Sky News, разом із додатковими виплатами шорти коштували майже 18 000 фунтів.

Шорти, пошиті на замовлення, викупили на аукціоні фан-клубу Queen у Саутпорті у 1993 році. Лот включає оригінальний лист про справжність, підписаний секретарем фан-клубу Джекі Ганном. У листі фан-клубу йдеться:

Фредді вирішив спробувати шокувати публіку своїм сценічним вбранням для виходу на біс: найкоротша, найвужча пара чорних шкіряних шортів, яку він зміг знайти - вони не залишали багато уяви, але ніхто не скаржився...

Цього тижня стало відомо, що на аукціоні Sotheby`s продадуть колекцію з 1,5 тис. особистих речей Фредді Мерк'юрі з його будинку в районі Кенсінгтон у Лондоні.

Торги розпочнуться у серпні, а їх закриття заплановано на 5 вересня, у 77-й день народження музиканта. Власник колекції - близька подруга рок-музиканта Мері Остін.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" опублікували найяскравіші фото Фредді Мерк'юрі.