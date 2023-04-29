Голова РПЦ патріарх Кирил (Гундяєв) своїм указом ухвалив рішення Єпархіального суду Москви про позбавлення сану протодиякона Андрія Кураєва. Про це повідомляється на сайті Московської єпархії РПЦ.

Як наголошується у зверненні патріарха до протодіакона, це зроблено у зв'язку з тим, що за два роки з моменту рішення суду про позбавлення сану Кураєв "не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратил свою деструктивную деятельность".

Єпархіальний суд позбавив Кураєва сану навесні 2020 року, після того, як той образливо відгукнувся про настоятеля Богоявленського собору Москви протоієрея Олександра Агейкіна, який помер від коронавірусу. Суд встановив у діях Кураєва ознаки "хули на Церкву". Приблизно тоді патріарх тимчасово заборонив його у служінні.

До указу патріарха РПЦ рішення Єпархіального суду можна було оскаржити. Указ про позбавлення сану опублікував сам Кураєв у своєму телеграм-каналі і натякнув, що може звернутися з приводу сану до Константинопольського Патріарха Варфоломія.

Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным. Патриарх Варфломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь. А целом - свою дорогу нельзя нести с собою. Что-то надо оставлять позади

Андрій Кураєв - один з найвідоміших місіонерів і один з найчастіше цитованих у ЗМІ священнослужителів Російської православної церкви. Його публічні заяви неодноразово суперечили офіційній позиції РПЦ.

У серпні Кураєва оштрафували на 30 тисяч рублів за звинуваченням у "дискредитації" армії через пост у ЖЖ, в якому він розмірковував про війну в Україні та громадянську війну в Росії.