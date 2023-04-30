У Москві на 86-му році життя помер радянський і російський модельєр В'ячеслав Зайцев. У неділю зранку його доправили до лікарні міста Щьолково (там знаходиться його дача) зі шлунковою кровотечею.

Трохи згодом він помер у реанімації.

В'ячеслав Зайцев народився 2 березня 1938 року в Іванові під Москвою. Займався станковим живописом та графікою. У різний час персональні виставки його художніх робіт були проведені у росії, США та Бельгії, кілька творів у 1999 році були включені до зборів Третьяковської галереї.

Загалом модельєр представив понад 70 колекцій одягу. Він створював костюми для Мусліма Магомаєва, Йосипа Кобзона, Тамари Синявської, Едіти П'єхи, Людмили Зикіної, Филипа Кіркорова та багатьох інших.