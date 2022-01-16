Известный итальянский модельер Нино Черрути скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета la Repubblica.

Черрути умер в больнице Верчелли в Пьемонте, куда его госпитализировали для операции на тазобедренном суставе.

Нино Черрути был одной из ведущих фигур в мужской моде готовой одежды в XX веке, его стиль был одновременно элегантным и непринужденным. В период расцвета своей деятельности модельер одевал многих голливудских звезд.

Jack Nicholson wearing a Nino Cerruti ensemble in the film The Witches of Eastwick (1987) pic.twitter.com/JQF8kIN45n — Ryan Lowe (@ryvnlovve) April 16, 2020

Черрути стал известен после того, как в 1957 году представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году Черрути основал в Париже свой собственный дом высокой моды Cerruti. Нино Черрути также управлял семейным бизнесом Lanificio Fratelli Cerruti, который основал в 1881 году его дед.

C'était aussi ça, Nino Cerruti pic.twitter.com/oVcmxvF5TE — Ugo Di Luca 🇪🇺 (@ugodiluca) January 15, 2022

Под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Напомним, что 29 декабря 2020 года в Париже скончался французский модельер Пьер Карден.