Умер итальянский модельер Нино Черрути (фото) [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
Известный итальянский модельер Нино Черрути скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета la Repubblica.
Черрути умер в больнице Верчелли в Пьемонте, куда его госпитализировали для операции на тазобедренном суставе.
Нино Черрути был одной из ведущих фигур в мужской моде готовой одежды в XX веке, его стиль был одновременно элегантным и непринужденным. В период расцвета своей деятельности модельер одевал многих голливудских звезд.
Jack Nicholson wearing a Nino Cerruti ensemble in the film The Witches of Eastwick (1987) pic.twitter.com/JQF8kIN45n— Ryan Lowe (@ryvnlovve) April 16, 2020
Черрути стал известен после того, как в 1957 году представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году Черрути основал в Париже свой собственный дом высокой моды Cerruti. Нино Черрути также управлял семейным бизнесом Lanificio Fratelli Cerruti, который основал в 1881 году его дед.
C'était aussi ça, Nino Cerruti pic.twitter.com/oVcmxvF5TE— Ugo Di Luca 🇪🇺 (@ugodiluca) January 15, 2022
Под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.
Напомним, что 29 декабря 2020 года в Париже скончался французский модельер Пьер Карден.
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