Известный итальянский модельер Нино Черрути скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета la Repubblica.

Черрути умер в больнице Верчелли в Пьемонте, куда его госпитализировали для операции на тазобедренном суставе.

Нино Черрути был одной из ведущих фигур в мужской моде готовой одежды в XX веке, его стиль был одновременно элегантным и непринужденным. В период расцвета своей деятельности модельер одевал многих голливудских звезд.

Jack Nicholson wearing a Nino Cerruti ensemble in the film The Witches of Eastwick (1987) pic.twitter.com/JQF8kIN45n