Багаторічний декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри теорії і практики журналістики, професор Михайло Присяжний помер на 72-му році життя. Про це повідомили на сайті університету.

Михайло Павлович у 1989 році здобув ступінь кандидата філологічних наук, а 1990 року - став доцентом, заступником декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1990 році Михайло Присяжний був обраний депутатом Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

На рідному факультеті Михайло Павлович пройшов довгий шлях від асистента до декана і понад 20 років його очолював, випустивши у світ сотні талановитих журналістів. В останні роки Михайло Присяжний очолював кафедру теорії і практики журналістики.

Михайло Присяжний активно співпрацював з Українським Вільним університетом у Мюнхені, де здобув звання професора, а також працював науковим співробітником і головним секретарем університету.

Прощання з Михайлом Павловичем Присяжним та заупокійна молитва (парастас) відбувся 30 квітня. Чин похорону відбудеться у понеділок, 1 травня, о 12.00 у Храмі Воздвиження Хреста Господнього за адресою: Замарстинівська, 9. Після поминальної літургії процесія відправиться у с. Ставчани Львівської області.