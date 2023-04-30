Помер багаторічний декан факультету журналістики ЛНУ Михайло Присяжний [ Редагувати ]
Багаторічний декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри теорії і практики журналістики, професор Михайло Присяжний помер на 72-му році життя. Про це повідомили на сайті університету.
Михайло Павлович у 1989 році здобув ступінь кандидата філологічних наук, а 1990 року - став доцентом, заступником декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1990 році Михайло Присяжний був обраний депутатом Львівської обласної ради першого демократичного скликання.
На рідному факультеті Михайло Павлович пройшов довгий шлях від асистента до декана і понад 20 років його очолював, випустивши у світ сотні талановитих журналістів. В останні роки Михайло Присяжний очолював кафедру теорії і практики журналістики.
Михайло Присяжний активно співпрацював з Українським Вільним університетом у Мюнхені, де здобув звання професора, а також працював науковим співробітником і головним секретарем університету.
Прощання з Михайлом Павловичем Присяжним та заупокійна молитва (парастас) відбувся 30 квітня. Чин похорону відбудеться у понеділок, 1 травня, о 12.00 у Храмі Воздвиження Хреста Господнього за адресою: Замарстинівська, 9. Після поминальної літургії процесія відправиться у с. Ставчани Львівської області.
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