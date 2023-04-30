У Берліні з'явилися кілька українських муралів [ Редагувати ]
Вуличне мистецтво, як прояв підтримки України. За останній рік в Берліні з'явилися кілька українських муралів. Найвідоміші з них "Відсутній" та "Квітка демократії". З авторами цих полотен поспілкувалася Тетяна Логунова.
Молода жінка у вишиванці міцно обіймає силует чоловіка, у спину якого поцілила стріла. Це мурал про війну в Україні - сльози, біль та втрати, які принесла росія.
Хольгер, автор муралу "Відсутній":
Люди, які живуть в умовах війни, переживають втрати. Одні втрачають рідних та друзів, інші домівки, бо мусять поїхати. А дехто втрачає знайомих, з якими тепер неможливо знайти спільну мову. Наш мурал про втрати, які неможливо компенсувати.
Свій мурал Хольгер та Якоб назвали "Відсутній". Художники із Берліна створили його у грудні торік. Що малювати - не вагалися ані секунди. Кілька років тому схожу ідею втілили в Києві, на Харківському шосе.
Якоб, автор муралу "Відсутній":
Історія цього муралу почалася в Україні, де ми намалювали першу картину. Але, на жаль, наша перша робота не привернула багато уваги.
Хольгер, автор муралу "Відсутній":
Це було у 2016 році, тоді вже йшла війна на Донбасі, гинули люди. Усі говорили про політику, боротьбу за владу, а ми вирішили показати людей, які від цієї війни страждають.
Після повномасштабного нападу росії на Україну Хольгер та Якоб вирішили повторити свій мурал вже в Берліні. Полотно, тобто стіну, запропонувала одна із місцевих компаній. Вишиванку, щоб художники не вигадували орнамент - позичили місцеві українки. Впоралися Хольгер та Якоб за кілька днів.
Якоб, автор муралу "Відсутній":
Ми працювали зранку і до вечора, фактично жили на роботі. Ми хотіли створити своєрідний міст між Києвом та Берліном.
І художникам це вдалося. Після відкриття муралу вони отримали десятки листів та повідомлень від українців, які побачили на цій картині себе.
Яскравий, різнокольоровий, абстрактний соняшник - ще один український мурал в німецькій столиці. Цей артоб'єкт теж презентували торік, у рамках проєкту "Стіна". Автори назвали його "Квітка демократії".
Над роботою теж працювали двоє митців - німець Денніс Шустер та українець Андрій Кальков. Для художника із Луцька, відомого в Україні своїми яскравими кубічними творами, це була перша робота закордоном. Прочитав про проєкт в соцмережах, залишив заявку й отримав запрошення. Ескіз Андрій та Денніс розробляли онлайн.
Андрій Кальков, автор муралу "Квітка демократії":
В кожному закордонному місті був один художник, і він міг вибирати собі партнера серед певної кількості українських художників, які йому ближчі по творчості. І коли я дізнався, що цей художник вибрав мене, ми зустрілися в зумі, і тоді почалося обговорення подальшої теми нашого муралу, створення ескізу.
А потім був Берлін та 6 днів роботи. Саму квітку намалював німець, зобразивши на її пелюстках основні цінності демократії. За усе інше - відповідав Андрій.
Андрій Кальков, автор муралу "Квітка демократії":
Ми вирішили, що моя частина роботи - це буде пейзаж на фоні квітки. Абстрактні ділянки, які нагадують небо, грунт, воду, якісь об'єкти цікаві, космічні. Тобто, моя робота була - це повністю фон.
Мурал у Берліні - один із п'яти, створених у рамках проєкту «Стіна». Інші відкрили у Марселі, Відні, Брюсселі та Найробі.
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