"У Маріуполі зафіксували переміщення російських танків Т-90" - Андрющенко [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення росіянами новітніх танків Т-90. Їх на тягачах перевозять у бік Мангушу-Бердянська.
Про це він написав у Telegram.
Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації...
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