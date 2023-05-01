Який регіон росія атакувала найчастіше у квітні [ Редагувати ]
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що за квітень російські окупанти інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України, причому використовуючи авіацію. Але найчастіше росія атакувала за цей місяць Сумську область.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Загалом протягом минулого місяця нами зафіксовано понад 400 обстрілів території України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Найбільше під обстріл ворога потрапляла Сумська область.
Демченко зазначив, що загалом серед цих обстрілів також зафіксовано кілька десятків обстрілів, коли ворог використовував авіацію - і літаки, і гелікоптери.
Звісно, що вони намагаються вислідити позиції сил оборони України на цих напрямках, але через дії страждає і мирне населення.
Обстріли прикордоння за минулу добу
Демченко додав, що ворог протягом вчорашньої доби досить інтенсивно обстрілював прикордоння України.
Загалом нашими прикордонними нарядами зафіксовано понад 20 обстрілів. Ворог використовував і міномети, і артилерію, авіацію.
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