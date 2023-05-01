25 600 вояків, 65 танків і 154 гармати: ЗСУ розповіли про армію росіян у Бахмуті [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку проти українців воює 25,6 тисячі російських окупантів, також ворог кинув у бій 65 танків і 450 бронемашин. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна.
На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини.
За словами Череватого, втрати загарбників у районі Бахмута становлять майже 100 загиблих щодня.
Нагадаємо, за словами командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського, у Бахмуті Сили оборони контратакували та змусили ворога залишити деякі займані позиції.
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