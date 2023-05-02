Російський модельєр Валентин Юдашкін помер у віці 59 років. Про це "Першому каналу" повідомила його дружина Марина Юдашкіна.

В останні роки він боровся з тяжкою хворобою - у Юдашкіна було онкологічне захворювання. У 2016 році у кутюр'є знайшли рак нирки, а потім метастази в голові. Відтоді він проходив лікування.

​Валентин Юдашкін розпочав кар'єру у 1980-і роки. Його перша колекція була представлена у 1991 році в Парижі.

У 1993 році заснував російський будинок моди Valentin Yudashkin. Модельєр створював костюми для олімпійських збірних росії (1994, 1996), чоловічої та жіночої збірних росії з футболу (1999), а також розробив військову форму на замовлення міноборони рф (2008), щоправда від неї відмовились.

Юдашкін створював костюми для таких зірок російської естради як Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Олег Газманов та інших.

У 2012 році був довіреною особою володимира путіна на виборах президента рф.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про смерть російського модельєра В'ячеслава Зайцева, якому було 85 років.