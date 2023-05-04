Зеленський пообіцяв погані новини для росіян [ Редагувати ]
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян. Зокрема, це стосується і його візиту до Гааги.
Про це він сказав під час прес-конференції.
За словами глави держави, йому не дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.
Я не хочу демотивувати цим суспільство у себе в країні, солдатів. Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії, недалеко від справедливості.
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