У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян. Зокрема, це стосується і його візиту до Гааги.

Про це він сказав під час прес-конференції.

За словами глави держави, йому не дуже непросто покидати країну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів України.