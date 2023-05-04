Ракетний комплекс "Іскандер" потрапив у ДТП під Петербургом (відео) [ Редагувати ]
Ракетний комплекс "Іскандер" протаранив відбійник на кільцевій дорозі навколо Санкт-Петербурга. Про це повідомляють росЗМІ.
Ракетний комплекс прямував на репетицію параду, але не доїхав. Як випливає з відеозаписів очевидців, "Іскандер" рухався у складі колони.
І, зважаючи на велику георгіївську стрічку на бортах, прямував на репетицію параду Перемоги. У центрі другої столиці росії 4 травня був перекритий рух через репетицію параду 9 травня.
Напередодні під Нижнім Новгородом на федеральній трасі М7 потрапила в ДТП вантажівка, яка перевозила боєприпаси.
Машина протаранила паливну цистерну, а танкові уламково-фугасні снаряди вивалилися на проїжджу частину.
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