Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років: Ганна Маляр пояснила причини [ Редагувати ]
В Україні можуть знизити граничний призовний вік - із 27 до 25 років. Відповідні зміни до законодавства вже напрацювали Збройні сили спільно з Міноборони. Причини такого рішення пояснила заступниця міністра оборонного відомства - Ганна Маляр.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
З чим пов'язані ці пропозиції, чим вони обгрунтовані. По-перше, під час воєнного стану не здійснюється призов на строкову службу. Ті особи, що зараз перебувають на військовій службі - це ті, що були призвані до воєнного стану. Відповідно, особи які перебувають в цій категорії до 27 років все одно продовжують щороку відвідувати ТЦК - і це створює фактичне навантаження і на ТЦК, і це створює навантаження на медиків, тому що вони теж повинні проходити ще й медичний огляд. І друга причина таких пропозицій - це те, що велика група осіб, які не знаходяться на військовому обліку, по суті не можуть використовуватись для призову за мобілізацією.
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