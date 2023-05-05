Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України [ Редагувати ]
Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.
Про це повідомляє прес-служба Євроради.
Таким чином, Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети. Їх будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.
"Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з існуючих запасів ми виділяємо на цю мету 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у компаній, що засновані в ЄС або Норвегії, а також виробництву цих боєприпасів та ракет.
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