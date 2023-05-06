Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock.

Сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні.

Це буде потужний сигнал для покращення інвестиційного клімату. Це важливо не лише для наших людей, для нашого суспільства, а й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес.

За словами президента Зеленського, для прозорості й успішності реалізації проекту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

Президент наголосив, що започаткування та запуск фонду дадуть змогу залучити капітал і розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій.

Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, ІТ, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції.

Під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму майже $8 трильйонів.

Це не перша відеозустріч Зеленського та гендиректора BlackRock Ларрі Фінком. 19 вересня 2022 року повідомлялося про перші переговори президента України з американським фінансистом.

Кілька днів тому президент Зеленський заявив, що збитки Україні від російського вторгнення складають $400 млрд. Ця цифра заснована на оцінці Світового банку і враховує лише збитки, які завдано підконтрольним Україні територіям.

Офіційний Київ разом із країнами-партнерами працює над створенням механізму, який дозволить конфіскувати російські активи, щоб використати їх для відбудови України.