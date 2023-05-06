У Фінляндії тривають навчання НАТО - "Ерроу 23". Це перші військові маневри на суші, які країна, що лише місяць тому приєдналася до Альянсу, проводить на своїй території. Тренування вояків відбуваються і в інших куточках Європи.

Що спільного у цих навчань? Та як на них вплинула війна в Україні? У сюжеті наших кореспондентів.

Фінляндія прийняла перші масштабні механізовані навчання НАТО на своїй території. Кілька бронетанкових бригад та авіація - загалом 200 одиниць техніки. Американська армія для маневрів перекинула цілий батальйон з танків М1 Abrams і БМП M2 Bradley. У вишколі буде задіяно 2200 людей. Майже половина з них - фінські строковики. Вони новим форматом тренувань дуже задоволені.

Артту Таммісто, офіцер строкової служби (Фінляндія):

Ми провели день, знайомлячись з технікою США та іншими солдатами. Під час спільного виконання завдань ми помітили, що попри відмінності у наших бойових техніках є багато спільного, і ми можемо добре битися пліч-о-пліч.

Фінляндія, яка щойно приєдналася до Альянсу, розраховує стати його тренувальним плацдармом - країна має велику і не надто густонаселену територію, з не дуже інтенсивним авіарухом. У перших сухопутних навчаннях фінські підрозділи відпрацьовували взаємодію з колегами з Британії, Латвії, Литви, Естонії та США.

Тімо Ківінен, начальник штабу (Фінляндія):

Сьогодні вранці я спостерігав за тактичною діяльністю і спілкувався з військами. І, так, під час цих навчань різні країни багато чого вже навчилися одна в одної, і співпраця стає дедалі кращою.

Ще одні масштабні військові навчання НАТО - "Анаконда 2023" - розпочалися у Польщі. Окрім того, вони охоплять полігони у Швеції, Литві, Латвії та Естонії.

Випробовує власну танкову міць і Франція.

Перевіряти боєготовність свого війська заходилася навіть Швейцарія. За легендою тренувань, спільно з французькими підрозділами швейцарці протидіятимуть нападу озброєних сепаратистів із вигаданого регіону Європи.

Матіас Тюшер, командир дивізії:

Протягом 10 днів 4000 військових, а також наші партнери з поліції, будуть задіяні в різних сценаріях. Це, зокрема операція проти терористичних груп з бойовими боєприпасами в кантоні Юра, потім атака з брудною бомбою в районі Женеви.

І це вже другі такі масштабні навчання у Швейцарії за рік. У країні, що послідовно дотримується нейтралітету, не приховують: вирішили активізувати армійську підготовку на тлі російської агресії проти України. Військові ж експерти кажуть: дії кремля ще з 2014-го року змусили задуматися про власну безпеку всю Європу. Відтоді армійські вишколи проводять з урахуванням сучасних гібридних загроз.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

росія може використовувати гібридні елементи, для того, щоб дестабілізувати ці країни. Країни Балтії, знову ж таки Фінляндія, скандинавські країни, вони все частіше використовують саме цей елемент, тобто загрозу якогось гібридного формату, в якому сепаратистські елементи, колаборантські елементи мають, скажемо так, превалююче значення.

Неадекватність дій москви дедалі більше змушує Європу переглянути своє бачення безпеки. Про тіснішу співпрацю з НАТО міркують у тій самій нейтральній Швейцарії.

Тим часом сам Альянс замислився про укріплення східних рубежів - на випадок розширення війни за межі України. Зокрема обговорюють можливість направити на лінію кордонів з рф до 300 тисяч військовиків.