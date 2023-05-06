Міноборони росії змінило плани щодо бойових дій. Першочергове завдання окупантів на Донеччині відтепер підготовка до захисту від очікуваного українського контрнаступу, а не захоплення Бахмуту. Так вважають в американському Інституті вивчення війни.

Водночас "вагнерівці" та інші формування ворожої армії не припиняють спроб повністю захопити місто. Як їм протистоять українські піхотинці - дивіться в нашому матеріалі.

Пошматований російськими обстрілами Бахмут. Тут не буває тихо, розповідають бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Ворог намагається наступати вдень і вночі.

Позивний "Тінь", військовослужбовець Збройних сил України:

Найтяжче в цій війні - це піхоті, бо окремим підрозділам, зазвичай, прилітає те, що не долетіло до піхоти або перелетіло піхоту.

Рухатися містом зараз складно та небезпечно, кажуть наші захисники.

Щоб дотягтися до українських бійців, росіяни чим тільки не гатять.

Позивний "Тінь", військовослужбовець Збройних сил України:

Це і ствольна артилерія, а також міномети, 82-й калібр теж не рідкість. Все, що є. СПГ теж прилітає.

Позивний "Філософ", військовослужбовець Збройних сил України:

Питаються давити. Шляхом того, що вони просто руйнують будинок за будинком, позицію за позицією. Потихеньку обгризають шматки.

Не цурається ворог використовувати й заборонені снаряди. Минулої ночі росіяни буквально засипали Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами.

І все тому, що попри всі труднощі, нашим захисникам вдається давати відсіч противнику. Бійці "Холодного яру" кажуть: під час роботи потрібно постійно змінювати позиції, адже ворог намагається їх вистежувати.

Позивний "Філософ", військовослужбовець Збройних сил України:

Безглузді їхні оці атаки, які тільки приводять до їхніх втрат, каліцтва. І скільки вже полів усіяно їхніми трупами. Просто уся ця їхня затія в Україні звелася до цього городка, об який вони б'ються вже скоро майже рік.

Наші захисники зазначають: попри навантаження та небезпеку - тримають оборону.

Позивний "Філософ", військовослужбовець Збройних сил України: