Тисячі дронів, сотні карет швидкої допомоги та одиниць медичного обладнання, незліченна кількість військової амуніції.

І це лише частина того, що Україна змогла придбати за кошти, акумульовані "Юнайтед24". Державній ініціативі, спрямованій на популяризацію України у світі та залучення пожертв на відновлення України, виповнився рік. Хто залучає інвесторів та як планують розвивати проєкт - про це наш наступний сюжет.

На річниці державної ініціативи "Юнайтед24" - спеціальні гості. Ті, хто доклав зусиль, щоб залучити до відновлення України мільйонні суми пожертв.

Спортсмени, діячі культури й мистецтв, науковці. Усі вони - амбасадори "Юнайтед24". Розпочинає свій шлях благодійниці в рамках ініціативи й голівудська зірка з українським серцем та корінням - Іванна Сахно.

Іванна Сахно, голівудська акторка, амбасадорка United24:

Треба просити світ стримувати росію у її численних воєнних злочинах. Це стосується і ПВК "Вагнер" - їх треба називати терористичною організацією через їхні масові порушення людського права у всьому світі. Усе це треба робити, спілкуючись з конгресменами, різними уповноваженими, а також спілкуючись зі звичайними людьми.

Акторка відповідатиме за відбудову українських шкіл, і вже мріє про роботу над освітніми проєктами у визволеному українському Криму! Саме там акторка ходила до школи... Сумують за Батьківщиною і її батьки. Проте, відстань не заважає їм наближати українську перемогу.

Іванна Сахно, голівудська акторка, амбасадорка United24:

Вони вже відправили десь 5000 коробок допомоги з Лос-Анджелеса. Мій тато їздить в гарячі точки України й знімає події, які там відбуваються. Уся сім'я старається допомагати якомога більше.

Ментором Іванни Сахно в "Юнайтед24" може стати її колега - Лієв Шрайбер. За майже рік роботи амбасадором актор створив кілька проєктів зі збору коштів.

Лієв Шрайбер, голівудський актор, амбасадор United24:

Я започаткував організацію "Блу чек Юкрейн", яка займається гуманітарною допомогою. Це спосіб для людей, які підтримують Україну, зробити пожертви. І в Сполучених Штатах Америки - ця кампанія була дуже успішна. - Близько 20 років тому ви зняли фільм, в якому показали українське село. Чи плануєте ви зробити новий фільм про Україну? - Безумовно! Я ще не знаю, про що саме, але він точно буде. Думаю, що я занадто високий, щоб зіграти президента, але я б дуже хотів!

Робота амбасадора - популяризувати Україну та закликати робити пожертви на відновлення країни. Але це не допомога від них, а вдячність! Бо ж саме українці сьогодні захищають світову демократію. Такої думки друг України й оскароносний режисер - Мішель Азанавічус.

Мішель Азанавічус, режисер, амбасадор United24:

Я організував аукціон. Попросив людей з кіноіндустрії, щоб вони віддали в якості лота якусь свою річ. Багато відомих акторів та режисерів таких як, Гільєрмо ель Торо, Том Генкс, Тарантіно, Ален Делон, погодились, і таким чином ми зібрали близько 250 тисяч євро для програми відбудови.

Одна з головних цілей проєкту "Юнайтед24" на наступний рік - підтримувати високий рівень цікавості світової спільноти до України. Державна ініціатива запускає нові напрями збору коштів. До відбудови, медицини та оборони додається освіта та наука і гуманітарне розмінування. Представлятиме їх із десяток нових амбасадорів, які будуть представлені найближчим часом. У "Юнайтед24" впевнені, що збори на ці напрямки будуть успішними.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Коли запускали армію дронів чи морські дрони, вдавалося в той час більше збирати на оборону, що є взагалі не типовим для міжнародних фандрейзингових платформ. Тому що корпорації, громадяни різних країн, вони не дуже звикли донатити на війну. А нам вдалося це змінити.

Одна з найсильніших сторін "Юнайтед24" - уміння розповідати історії. Саме тому зараз вони зосереджуються на пошуку нових, через призму яких світова спільнота зможе зрозуміти, який жах тут відбувається і що Україну треба підтримувати й надалі.