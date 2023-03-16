Погано все. У Німеччині опублікували традиційний звіт про стан Бундесверу і він виявився вкрай невтішним. Чого бракує армії? Куди поділися виділені на переоснащення війська 100 мільярдів євро? І як вплинула на обороноздатність Німеччини війна росії проти України? Тетяна Логунова розкаже.

Звіт про стан справ у армії - німецькі експерти публікують щороку. Утім ще ніколи презентація цього документу не викликала такого ажіотажу. У центрі Європи вже більше року триває страшна війна і німці хочуть знати - чи зможе Бундесвер, у разі потенційної загрози, захистити країну? Чи достатньо в армії персоналу і техніки? Чи вдалося посилити обороноздатність? Висновки фахівців пролунали, як вирок.

Єва Хегль, уповноважена Бундестагу у справах військовослужбовців:

Підсумую все одним реченням - у Бундесверу було надто мало всього, а після 24 лютого 2022 року - стало ще менше. Це стосується підготовки військових, навчань, забезпечення технікою.

Погано - кажуть автори звіту - усе. Починаючи з інфраструктури. Умови, в яких живуть військові, неприйнятні.

Єва Хегль, уповноважена Бундестагу у справах військовослужбовців:

Ви, мабуть, вже чули, як я часто нарікаю на інфраструктуру. І я ще раз скажу - казарми в нашій країні у жалюгідному стані. Бракує житлових приміщень, справних туалетів, чистих душових, спортивних та санітарних пунктів, військових кухонь, складів для боєприпасів і зброї. І, що не менш важливо, бездротового інтернету. Потрібні масштабні інвестиції.

А де ж гроші, які вже дав уряд? Ще рік тому, після нападу росії на Україну, було створено спеціальний фонд для модернізації армі Туди заклали 100 мільярдів євро. На що пішли ці кошти?

Єва Хегль, уповноважена Бундестагу у справах військовослужбовців:

На жаль, мушу сказати, що у минулому році з цього спеціального фонду не було витрачено жодного євро і навіть цента. Тому я вимагаю, щоб Бундесвер швидко отримав ці необхідні гроші і щоб у цьому році була придбана уся необхідна техніка.

Але спершу треба перемогти бюрократію.

Тетяна Логунова:

Саме бюрократію експерти назвали головним ворогом модернізації армії. І навели у звіті показовий приклад. Десять років тому німці вирішили розробити і закупити нові шоломи для пілотів гелікоптерів. Військові не отримали їх і досі! Ще триває складний процес узгодження моделі в різних інстанціях.

Вплинула на матеріально-технічне забезпечення армії і війна в Україні. Німеччина передала Збройним силам України комплекси ППО, гаубиці, системи реактивного залпового вогню, бойові машини піхоти, готується відправити танки. Усе це озброєння - із запасів Бундесверу, які тепер необхідно поповнити.

Єва Хегль, уповноважена Бундестагу у справах військовослужбовців:

Нещодавно я довго говорила з військовими із артилерійського батальйону у місті Штеттен. Вони передали Україні дві самохідні гаубиці і дві ракетні системи залпового вогню MARS. Вони сказали, що підтримують військову допомогу, що це правильне рішення. Водночас, вони б дуже хотіли, щоб цю техніку швидко закупили. Аби вони мали змогу тренуватися.

Звіт про стан справ у армії представлять і у німецькому парламенті. Разом із рекомендаціями експертів щодо його негайного покращення.