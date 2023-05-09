Жодних квітів до радянських меморіалів, хода скорботи та заборона російських прапорів. Так українці Німеччини вшановували пам'ять загиблих у Другій Світовій. Як усе було - подивіться.

Замість радянського воїна у Тіргартені - німецький меморіал пам'яті жертв війн та тиранії "Нойє Вахе". Цьогоріч посольство України у Німеччині змінило традиційний формат відзначення Дня пам'яті та примирення. Дипломати принципово відмовилися від покладання квітів до радянських меморіалів. 8-го травня керівник української дипмісії разом із бургомістром Берліна принесли квіти до центрального німецького меморіального комплексу.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

У часи, коли росія розпочала цю війну, під тими самими лозунгами, я не можу йти покладати квіти під меморіал, де написано "1941-1945" замість "1939-1945", де замовчуються всі злочини радянської влади, де замовчується пакт Молотова-Ріббентропа, напад на Фінляндію. Сталін і "родіна" в розумінні москви - це не те, що вимагає вшанування. Українці зробили величезний внесок в перемогу над нацизмом і сьогодні роблять внесок у перемогу над рашизмом.

Звідти - візит у Бундестаг. Там Олексій Макеєв разом із представниками демократичних фракцій німецького парламенту оглянув збережені історичні графіті - написи, які у травні 1945-го залишили на стінах Рейхстагу і українські воїни. Із Києва, Харкова, Одеси. Екскурсію провела Карін Фелікс - історик, яка написала про них цілу книгу.

Карін Фелікс, історик:

Після реставрації Бундестагу я прочитала в парламентській газеті, що на стінах зберегли фрагменти 202-х написів. Я сказала - цього не може бути, тільки на одній стіні їх більше трьохсот. Тоді я з помічниками взялася за роботу і ми систематизували ці написи. У нас вийшло понад сімсот.

Увечері українці Берліна вшанували пам'ять співвітчизників, загиблих у Другій світовій війні, траурною ходою. Люди прийшли в чорному, з синьо-жовтими прапорами. До речі, берлінська поліція, як і торік, хотіла заборонити 8-го та 9-го травня демонстрацію стягів України та росії біля усіх радянських меморіалів німецької столиці.

Щоб уникнути провокацій. Утім, представники української громади оскаржили це рішення в адміністративному суді і той скасував заборону. А от росіянам попри усі спроби зняти заборону не вдалося.