Зберегти історичні пам'ятки. У Запоріжжі музейники разом зі шведськими фахівцями створюють 3D моделі старовинних кораблів. Експонати великі та надто крихкі. Тому вивезти їх із прифронтового міста наразі неможливо. Як відбувається процес оцифруваня та скільки часу треба, щоб перевести у цифру корабель - дивіться далі.

На цих кадрах зафільмована копітка та унікальна робота. Крок за кроком запорізькі музейники та фотографи оцифровують старовинні кораблі, що свого часу археологи підняли з глибин Дніпра. Високоточні 3D моделі історичних пам'яток створюють за допомогою лазерної зйомки та фотограмметрії. Коли тривимірні об'єкти будують за їхніми світлинами.

Допомагають музейниками шведські науковці. Вони для цього спеціально приїхали у Запоріжжя. Фахівці кажуть, зазвичай така робота потребує місяців чи навіть років. Однак у прифронтовому місті доводиться працювати дуже швидко. За тиждень експерти планують перевести в цифру чотири кораблі. Кожен із них безцінний для української та світової історії.

Фред Хокер, науковий директор музею "Васа" (Швеція):

Ці експонати є свідками того, як населення України користувалося річковим транспортом для переміщення Дніпром. Вони дуже важливі для української культурної спадщини. А нині їх існування під загрозою - через близкість до лінії фронту. Ці об'єкти надто великі і крихкі, їх дуже складно транспортувати.

У подальшому 3D моделі кораблів можна буде використовувати для навчання та досліджень. Музейники кажуть, що кожна пfм'ятка, врятована від війни, - ще один крок до нашої перемоги.

Дмитро Кобалія, голова відділу охорони пам'яток Національного заповідника "Хортиця":

Ворог передусім намагається знищити нашу історію, нашу пам'ять, тобто, він воює з нами комплексно. А ми повинні йому завадити у цьому. Бо росіяни звикли жити поза історією, у вигаданому світі. І відповідно, кожен істинний факт, з яким вони зіштовхуються, діє проти них. Тому зараз збереження наших пам'яток, нашої пам'яті про себе, нашої ідентичності - принципове.

Іноземні гості зізнаються, під час свого візиту в Україну хочуть не лише допомогти нашим музейникам, а й перейняти їхній досвід.

Ларс Амреус, генеральний директор морських музеїв та музеїв транспорту Швеції:

Вам довелося долати наслідки російського вторгнення і ми хочемо перейняти цей досвід. Адже ваші музеї вимушені рятувати колекції і при цьому продовжують працювати під час війни. Зараз у Швеції всі музеї готуються - поки що теоретично - до можливої військової агресії. Нам треба знати, як діяти в подібній ситуації.

Швеція також має намір допомагати Україні із відновленням культурної спадщини вже після перемоги. Експерти кажуть, спільна робота зараз - добрий початок подальшої тісної співпраці.