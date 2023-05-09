Як рішення Байдена і Трампа балотуватися на другий термін у 2024-му вплине на політику Америки щодо України [ Редагувати ]
Сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про транш у мільярд 200 мільйонів доларів - повідомляє агенство Associated Press. На них планують закупити зенітні ракетні системи, боєприпаси та дрони для ППО.
Пише американська преса і про те, що начебто Пекін готовий стати посередником між Києвом і Москвою - і частина європейців нібито ладні дати Китаю такий шанс. Але що щодо цього думають у Штатах? Якою є позиція адміністрації США? І як рішення Байдена і Трампа балотуватися на другий термін у 2024-му вплине на політику Америки щодо України? Про це розкаже з Вашингтона - Дмитро Анопченко.
Майбутні американські президентські перегони. Очікуване "дежа вю" - ймовірне нове протистояння Трампа і Байдена - все це зараз на перших шпальтах. І якщо американці, виборці, мають власні аргументи "за" і "проти"…
То для нас із вами куди важливіше, а що обидва потенційні кандидати кажуть про Україну, і як збираються допомагати, щоб закінчити цю війну.
І якщо Трамп постійно каже - закінчить все за 24 години тому що "просто позвонить путіну і Зеленському", то Байден - навпаки - повторює, що буде з Україною "стільки скільки треба" – "as long, as it takes".
І в цьому головна відмінність меседжів двох політиків. Вся кампанія Байдена буде побудована на словах, які він оголосив, що таки йде на другий термін: він прагне продовжити і довести до результату те, що почав на посаді президента: реформи, політичні процеси, санкційну кампанію…
То вся кампанія Трампа побудована на головному меседжі: щойно я повернусь в Овальний кабінет, все стане не так, як за Байдена. І він мимоволі став заручником цієї риторики. Тому якщо Байден каже про довготривалу підтримку України у цій війні, Трамп - про готовність війну закінчити і шкидко. Але при цьому не каже про ціну і умови.
Це ще не передвиборчі інтерв'ю - тому що ані Байден, ані Трамп, не мають формального статусу кандидатів. Втім, щойно обидва з'являться перед камерами, говорять про Україну стільки, що розумієш: саме Україна, саме ця війна буде козирем, який розігруватимуть демократи і республіканці під час нових перегонів.
І якщо - це вже відчутно - Трамп позиціонуватиме себе як "миротворець", людина, яка покладе край війні (а отже - і витратам Америки на неї, що для його виборців важливо)… То адміністрації Байдена - і це для Києва добре - не залишатиметься нічого, окрім як апелювати цьому - мовляв, "не все так просто", "Україна не має йти на поступки, адже це лише посилить Москву". І ця риторика вже відчутна у заявах речників і високопосадовців. Більше того, розділяться позиції демократів і республіканців і щодо бажання Китаю взяти на себе посередництво (а про це пише зараз американська преса).
Washington Post, наприклад, інформує про "бажання європейців залучити Пекін, дати Піднебесній шанс посадити Київ і Москву за стіл переговорів, стати гарантом"… І Білий дім категорично проти.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
А Трамп тепер використає це як приклад того, що ані "товаришу" Сі, ані йому не дають закінчити війну - то ж, мовляв, зробить це, якщо сам прийде у Білий дім. Те саме із фінансовою допомогою. І якщо чинний президент каже - Україні допомагатимуть, бо це в інтересах всіх…
То Трамп поки не сказав про це відкрито, але все одно намагатиметься задовольнити ту частину Америки, яка хоче почути, що штати уріжуть державні витрати. Трамп, можливо і не хотів би бути настільки категоричним, але вся кампанія будується на протиставленні: "я не такий і робитиму не так".
І це - прямий натяк на "війну, яку треба закінчувати".
Чому частина Америки зараз за Байдена, а частина - за Трампа? Постійно цікавляться зараз і соціологи, і журналісти. І якщо перші проводять серйозні соціологічні дослідження, то інші за будь-якої нагоди питають людей на вулицях - а чому вони готові зробити той чи інший вибір?
І з розмов з людьми стає зрозуміло: частину засмучує вік чинного президента (а якщо він обереться вдруге, то матиме 82 роки!)…
Якщо він у доброму здоров'ї і відчуває, що здатен працювати, то добре, нехай так і буде. Але я, чесно кажучи, хотіла, зоб дали шанс комусь значно молодшому, людині з новими ідеями.
Цей недолік, звісно ж, відносний, адже і Трамп не юнак, йому зараз 76. І якщо перше - це політичні протиріччя між кандидатами, то друге за значущістю, що хвилює багатьох - власна кишеня. Тобто - стан економіки.
Я з простих виборців, для яких важливо, скільки у мене грошей лишається наприкінці місяця. Якщо один президент забезпечить мені трішки більше доходів ніж інший, то він і буде мій кумир.
І тут той, хто в опозиції, той, хто критикує, завжди має певну фору. Тактикою Трампа стане нищівна критика: планів, ідей, пропозицій. Зокрема - і щодо України. Американські вибори - восени 2024-го і до цього часу Київ знову може бути "між двох вогнів". Але і чинна адміністрація - відстоюючи свою політику, матиме демонструвати країні, що все робить і робила правильно. І для неї результатом може бути ситуація на полі бою, на українському фронті. Тому варто чекати допомогу. І її обіцяють.
по темі
Пакет військової допомоги Україні, про який оголосили зараз вже 37-й. Загальна вартість зброї, яку Києву за цей час передали Штати, перевалила за 36 мільярдів доларів.
Умань, Дніпро, Українка. Світ вже вкотре шокований наслідками чергового ракетного удару, якого росія завдала по Україні.
До якої межі давити, йти вперед, проводити бойові дії, не погоджуючись на перемовини. А де - зрозуміти, що цілі досягнуті, і можна поговорити про умови перемир'я і репарацій. Чому Штати досі цього не визначили - пояснює генерал Ходжес.
У вівторок, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно оголосив про те, що братиме участь у виборах у 2024 році
У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України