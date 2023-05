Сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про транш у мільярд 200 мільйонів доларів - повідомляє агенство Associated Press. На них планують закупити зенітні ракетні системи, боєприпаси та дрони для ППО.

Пише американська преса і про те, що начебто Пекін готовий стати посередником між Києвом і Москвою - і частина європейців нібито ладні дати Китаю такий шанс. Але що щодо цього думають у Штатах? Якою є позиція адміністрації США? І як рішення Байдена і Трампа балотуватися на другий термін у 2024-му вплине на політику Америки щодо України? Про це розкаже з Вашингтона - Дмитро Анопченко.

Майбутні американські президентські перегони. Очікуване "дежа вю" - ймовірне нове протистояння Трампа і Байдена - все це зараз на перших шпальтах. І якщо американці, виборці, мають власні аргументи "за" і "проти"…

То для нас із вами куди важливіше, а що обидва потенційні кандидати кажуть про Україну, і як збираються допомагати, щоб закінчити цю війну.

І якщо Трамп постійно каже - закінчить все за 24 години тому що "просто позвонить путіну і Зеленському", то Байден - навпаки - повторює, що буде з Україною "стільки скільки треба" – "as long, as it takes".

І в цьому головна відмінність меседжів двох політиків. Вся кампанія Байдена буде побудована на словах, які він оголосив, що таки йде на другий термін: він прагне продовжити і довести до результату те, що почав на посаді президента: реформи, політичні процеси, санкційну кампанію…

То вся кампанія Трампа побудована на головному меседжі: щойно я повернусь в Овальний кабінет, все стане не так, як за Байдена. І він мимоволі став заручником цієї риторики. Тому якщо Байден каже про довготривалу підтримку України у цій війні, Трамп - про готовність війну закінчити і шкидко. Але при цьому не каже про ціну і умови.

Це ще не передвиборчі інтерв'ю - тому що ані Байден, ані Трамп, не мають формального статусу кандидатів. Втім, щойно обидва з'являться перед камерами, говорять про Україну стільки, що розумієш: саме Україна, саме ця війна буде козирем, який розігруватимуть демократи і республіканці під час нових перегонів.

І якщо - це вже відчутно - Трамп позиціонуватиме себе як "миротворець", людина, яка покладе край війні (а отже - і витратам Америки на неї, що для його виборців важливо)… То адміністрації Байдена - і це для Києва добре - не залишатиметься нічого, окрім як апелювати цьому - мовляв, "не все так просто", "Україна не має йти на поступки, адже це лише посилить Москву". І ця риторика вже відчутна у заявах речників і високопосадовців. Більше того, розділяться позиції демократів і республіканців і щодо бажання Китаю взяти на себе посередництво (а про це пише зараз американська преса).

Washington Post, наприклад, інформує про "бажання європейців залучити Пекін, дати Піднебесній шанс посадити Київ і Москву за стіл переговорів, стати гарантом"… І Білий дім категорично проти.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

А Трамп тепер використає це як приклад того, що ані "товаришу" Сі, ані йому не дають закінчити війну - то ж, мовляв, зробить це, якщо сам прийде у Білий дім. Те саме із фінансовою допомогою. І якщо чинний президент каже - Україні допомагатимуть, бо це в інтересах всіх…

То Трамп поки не сказав про це відкрито, але все одно намагатиметься задовольнити ту частину Америки, яка хоче почути, що штати уріжуть державні витрати. Трамп, можливо і не хотів би бути настільки категоричним, але вся кампанія будується на протиставленні: "я не такий і робитиму не так".

І це - прямий натяк на "війну, яку треба закінчувати".

Чому частина Америки зараз за Байдена, а частина - за Трампа? Постійно цікавляться зараз і соціологи, і журналісти. І якщо перші проводять серйозні соціологічні дослідження, то інші за будь-якої нагоди питають людей на вулицях - а чому вони готові зробити той чи інший вибір?

І з розмов з людьми стає зрозуміло: частину засмучує вік чинного президента (а якщо він обереться вдруге, то матиме 82 роки!)…

Якщо він у доброму здоров'ї і відчуває, що здатен працювати, то добре, нехай так і буде. Але я, чесно кажучи, хотіла, зоб дали шанс комусь значно молодшому, людині з новими ідеями.

Цей недолік, звісно ж, відносний, адже і Трамп не юнак, йому зараз 76. І якщо перше - це політичні протиріччя між кандидатами, то друге за значущістю, що хвилює багатьох - власна кишеня. Тобто - стан економіки.

Я з простих виборців, для яких важливо, скільки у мене грошей лишається наприкінці місяця. Якщо один президент забезпечить мені трішки більше доходів ніж інший, то він і буде мій кумир.

І тут той, хто в опозиції, той, хто критикує, завжди має певну фору. Тактикою Трампа стане нищівна критика: планів, ідей, пропозицій. Зокрема - і щодо України. Американські вибори - восени 2024-го і до цього часу Київ знову може бути "між двох вогнів". Але і чинна адміністрація - відстоюючи свою політику, матиме демонструвати країні, що все робить і робила правильно. І для неї результатом може бути ситуація на полі бою, на українському фронті. Тому варто чекати допомогу. І її обіцяють.