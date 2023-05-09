На Буковині гірські рятувальники вчилися допомагати людям у місцевих скелях, популярних серед альпіністів [ Редагувати ]
Розвага, яка може перетворитися на трагедію. На Буковині гірські рятувальники вчилися допомагати людям у місцевих скелях, популярних серед альпіністів та звичайних туристів. За найменшої необачності ці камені можуть стати пасткою. Тренування бачили наші журналісти.
На верхівці скелі - застряг травмований турист. До нього поспішають рятувальники.
Піднятися на півсотні метрів, а потім спуститися - ще на 10.
Домедичну допомогу туристу надають просто на скелі, і лише потім спускають.
Ну й далі ми його транспортуємо з групою до карети медичної допомоги, пару кілометрів його пронесемо..
Переохолодження, травми хребта і переломи найчастіше загрожують туристам, які легковажать на скелях, каже медик.
Галина Клим, фельдшер гірського пошуково-рятувального відділення:
Потрібно зафіксувати, накладаємо шийний комірець. Також шини накладаємо, добре їх фіксуємо..
Найголовніше на скелястих перепадах - злагодженість дій і надійне спорядження, кажуть рятувальники.
Володимир Дячук, керівник гірського пошуково-рятувального відділення:
Нагорі працює команда не менше із шести людей. Це люди, які організовують, бачите - на здвоєних перилах мотузка, яка витримує 2800 (кг) - це одна мотузка, ми її спарюємо - це понад 5 тонн ваги, і супровідстрахуюча мотузка через великі перепади, тертя мотузок об каміння. І це є наша безпека і безпека потерпілих.
Не раз і не два фахівці перевіряють страхівку. І постійно тренуються, аби швидко допомогти необачним початківцям, чи скелелазам, яких підвело спорядження. А таких ці скелі бачать чимало. Геологічна пам'ятка природи "Протяті каміння" та їхня найвища точка - Соколине око на Вижниччині - один із викликів для альпіністів.
Михайло Кузенко, рятувальник гірського пошуково-рятувального відділення:
Не розраховують спорядження, не розраховують свої сили. Підіймаючись на скелю, уже спуститись завжди важче. Не вистачає того ж спорядження. І вони там вже чекають на нас, рятувальників. Також багато таких туристів, які просто без страхівки без нічого ну там перед дівчатами показатися - вилазять до певної межі і ні підійнятись ні спуститись не можуть.
Початківцям рятувальники радять не підкорювати вершини, а спершу потренуватися на штучних скеледромах,. А перед походом – обовʼязково сповістити друзів і рідних про свій маршрут і завантажити мобільні додатки, що вкажуть місцеперебування.
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