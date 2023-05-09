Приватні інформаційні компанії в Росії вміло адаптуються в умовах, що склалися. Заповнюючи вакуум, що утворився на тлі спаду інтересу до України на Заході, тим самим дезінформуючи західну публіку щодо українського питання. Про це в коментарях виданню From.UA заявили народні депутати України Володимир Ар'єв та Юлія Яцик.

Як зазначив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, поява в Росії приватних інформаційних компаній є елементом адаптації у сучасних умовах.

Росія адаптується, і в чому вони завжди були сильними - це в КДБістських технологіях, "changing mind" - це психології, які впливають на масову свідомість. Тому, в даному випадку, вже технологія у них є, тепер шукають інструментарій. Блокували їм традиційні кошти - вони йтимуть через приватні, тому що державні структури типу телеканалу "Росія" та інших, як, наприклад, “Супутник”, вони забанені, отже приватні будуть користуватися всіма правами, як і інші.

Нардеп додав, що Росія шукає шляхів впливу на західну пресу, тому для досягнення своїх цілей вона використовуватиме будь-які демократичні інститути, зокрема традиційні медіа, через реєстрацію медіа приватних осіб.

Треба, щоб українська держава нарешті зрозуміла, що на інформаційному полі потрібна також війна, і війна проти Росії на полі наших партнерів набагато важливіша, ніж війна проти Росії в інформаційному плані на полі Росії.

Водночас він розкритикував діяльність українського Центру протидії дезінформації.

Я нещодавно був на одному міжнародному заході, на Парламентській асамблеї Євронест у Кишиневі, і онлайн-виступ нашої представниці Центру протидії дезінформації був ганьбою. Учасники заходу просто розводили руками. Саме говорили про боротьбу з пропагандою. На жаль, була зовсім нецікава презентація роботи. Більше я не знаю, чим вони займалися в ЦПД, але реальної протидії я поки що просто не бачу.

У свою чергу, народний депутат Юлія Яцик зазначила, що у багатьох інформаційних ресурсах різних країн доволі викривлена інформація про події в Україні.

Навіть коли ми були у міжнародних делегаціях, парламентарі Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, які, до речі, є посадовцями, - вони не настільки обізнані навіть у загальних питаннях щодо України. Тому я вважаю, що дійсно ІПСО працює і працює саме через такі приватні неконтрольовані медіа-ресурси, на яких можна незадорого опублікувати будь-яку статтю, а потім її поширювати, посилатися на неї.

Юлія Яцик зауважила, що "довести в судовому порядку неправдивість цієї публікації, а тим більше позиватися до автора чи власника цього медіа-ресурсу, так званого “зливного бачка”, - фактично немає можливості".

У той же час посилення інформаційної роботи Росії на Заході, що намітилося останнім часом, Юлія Яцик пов'язує з двома основними факторами.

"Це пов'язано з інформаційною роботою росіян на території цих держав. І це пов'язано з тим, що коли трохи інтерес спадає до українського питання, не може бути вакууму, хтось повинен його заповнювати. Якщо це не буде Україна, звісно, це буде Росія з якимись фейками", - резюмувала вона.