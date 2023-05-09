Конгрес США продовжуватиме підтримувати фінансування допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі республіканці виступають проти.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго. Все керівництво в Палаті представників та Сенаті у моїй партії дуже сильно виступає за перемогу над росіянами", - сказав він.

Чиновник також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

При цьому минулого тижня Макконнел підтримав заяву спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті про продовження підтримки допомоги Україні.