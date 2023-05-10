У Енергодарі російські окупанти організували "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 травня.

Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

5 травня гауляйтер Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію мешканців 18 окупованих населених пунктів углиб області. Рашисти хочуть вивезти приблизно 70 тис. українців. У списку на "евакуацію" - Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.