Окупанти вивозять з Енергодара сім'ї працівників ЗАЕС - Генштаб [ Редагувати ]
У Енергодарі російські окупанти організували "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 10 травня.
Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.
Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
5 травня гауляйтер Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію мешканців 18 окупованих населених пунктів углиб області. Рашисти хочуть вивезти приблизно 70 тис. українців. У списку на "евакуацію" - Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.
по темі
У суботу, 7 травня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у Мелітополі відучора, 5 травня, на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних
Станом на сьогодні, 6 травня, змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає
Усі блоки Запорізької атомної електростанції зупинені, але співробітники не евакуюватимуться. Про це повідомляється в Telegram-каналі станції, який контролюється окупантами
Російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку
З Оріхова Запорізької області вивезли всіх дітей, 80% будинків у місті зруйновані або пошкоджені. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич