Уряд продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. Про усі зміни в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"Зміни вже почали діяти. Уряд на виконання змін до закону про оборонні закупівлі прийняв порядок визначення предмету закупівлі для продуктів харчування для того, щоб при закупівлі за каталогами чітко визначалось, чи це продукти харчування чи це послуги. Також визначені вимоги до оголошення про незбройним нетаємним закупівлям, які мають дійсно публікуватись на ProZorro до того, як відбудеться закупівля. Хочу сказати, що це рішення уряду, яке прийняте на виконання вимог закону. Тобто до цього у нас були зміни в законі і, відповідно, ці зміни вже забезпечили цю додаткову прозорість", - зазначила Бігун.

Вона додала: "Зараз мова йде про товари, які не є озброєнням, військовою технікою, не є таємними. Усе, що стосується речового майна, продуктів харчування, паливно-мастильні матеріали та інші товари, які не мають відношення до зброї. Це зроблено для того, щоб і журналісти, і громадськість змогли побачити звіт про закупівлю".

Також Бігун розповіла, чи матимуть зміни вплив на корупцію.

"Це однозначно велика перемога. Це сильний вплив матиме на ефективність витрачання грошей і на перспективні корупційні ризики, тому що не буває корупції в тих закупівлях, де гарна ціна. Вона лише можлива тоді, де ціна завищена. Тепер, якщо ціна завищена - буде одразу видно. І до таких закупівель буде одразу привернута увага", - резюмувала вона.