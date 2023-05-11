Посол США звинуватив ПАР у постачанні зброї та боєприпасів росії [ Редагувати ]
Посол США у Південно-Африканській Республіці Рубен Бріджеті заявив, що ПАР постачала боєприпаси росії, незважаючи на нейтралітет, який декларується, щодо війни в Україні.
Серед того, що ми помітили, - стоянка вантажного корабля на базі Саймонстаун з 6 по 8 грудня 2022 року, на який, ми впевнені, вантажили зброюта боєприпаси, після чого він повернувся до росії.
За словами дипломата, у Вашингтоні серйозно поставилися до цієї інформації.
Озброєння росіян - це вкрай серйозно, і ми хотіли б, щоб ПАР почала практикувати політику неприєднання.
Крім цього, Сполучені Штати висловили ПАР занепокоєння щодо термінів проведення військових навчань ПАР, росії та Китаю у територіальних водах республіки, які збіглися з річницею початку вторгнення рф в Україну.
Зазначимо, що раніше ПАР дозволила російському літаку, на який накладено санкції США, приземлитися на військово-повітряній базі Вотерклоф, розташованій неподалік столиці республіки міста Преторія. Тоді стверджувалося, що літак перевозив дипломатичну пошту.
Раніше ЗМІ також писали, що поставити росії ракети для "Градів" вирішила влада Єгипту. Однак після втручання США Каїр нібито змінив свої плани на діаметрально протилежні.
За даними з витоку таємних документів Пентагону, які наводило видання The Washington Post, Єгипет погодився на передачу 152- та 155-міліметрових артилерійських снарядів до США для подальшого відправлення ЗСУ.
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