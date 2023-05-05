Через провальну війну проти України володимир путін розгубив свій авторитет та підтримку. Навіть влада Південно-Африканської Республіки радить російському президентові не приїжджати особисто, а виступити онлайн на саміті БРІКС - останньої солідної міжнародної спілки, у якій досі лояльно ставилися до росії. Керівництво ПАР не хоче неприємностей через ордер на арешт російського очільника, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Як злочини кремля фактично поховали прагнення путіна стати одним з лідерів багатополярного світу? В матеріалі Ольги Жидецької.

Більше не чекають навіть у ПАР. До південноафриканської преси просочилася інформація про те, що Преторія не радить володимирові путіну летіти до Йоганнесбурга на саміт БРІКС. Мовляв, нема чого підставляти господарів Заходу - за міжнародними законами путіна у ПАР мають заарештувати за виданим МКС ордером. Президент південноафриканської республіки спробував було підіграти воєнному злочинцеві.

Сиріл Рамафоса, Президент ПАР:

Так, правляча партія Африканський національний конгрес прийняла рішення про те, що було б розумно, щоб Південна Африка вийшла з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, головно через те, як МКС вирішує подібні проблеми.

Однак уже незабаром адміністрація Рамафоси спростувала цю ідею, назвавши її "помилковим судженням". І росії доводиться звикати до таких дипломатичних ляпасів. Політологи кажуть, це одна з цілого ланцюга ознак, що росія втратила політичний авторитет.

Володимир Фесенко, політолог:

Процес змін ставлення до росії, розчарування в росії - цей процес розпочався ще минулого року, коли стало очевидним, що росія не може виграти війни проти України. рф отримала цілу низку принизливих поразок, це проявилася така зневага до путіна особисто на саміті ШОС в Узбекистані. Ну і подальші кроки, коли от путін не поїхав на саміт Великої двадцятки, і як там зустріли Лаврова.

Ордер МКС фактично позамикав для путіна усі пристойні зовнішньополітичні двері. За якимись його й до того не дуже раді були бачити. А десь і досі не проти отримати хоч якийсь економічний зиск з колись впливового партнера. Однак сама фігура господаря кремля стала токсичною навіть для країн, що не ратифікували угоди про МКС.

Джо Байден, Президент США:

Ордер виправданий, але питання в тому, що ми також не визнаємо це на міжнародному рівні. Але я вважаю, що це дуже сильний аргумент.

Коло партнерів російського президента неухильно звужується - Білорусь, Венесуела, Іран та Північна Корея. Це зокрема показало голосування за резолюцію в ООН, яка окреслювала рф як країну агресора. Отже, путін, що претендував на місце одного з найвпливовіших світових лідерів, опинився в ізоляції.

Володимир Фесенко, політолог:

Відбулася величезна девальвація впливу росії. Якщо росія раніше сприймалася дійсно, як потужна впливова держава, яка знаходиться в конкуренції зі Сполученими Штатами, яка впливає на події в Європі, в Азії, то зараз бачать насамперед в лідері цієї держави, в путіні - міжнародного злочинця, людину, яка зробила купу помилок, і яка погіршує стан росії.

Експерти одностайні у думці - посадовити путіна на лаву підсудних найближчим часом навряд чи вдасться. Та й сам російський президент, відомий своєю боязливістю, навряд чи випробовуватиме долю й поїде до котроїсь з так званих "недружніх країн". Попри це ордер Міжнародного кримінального суду важливий етап у покаранні агресора.

Узяти його під варту буде дуже складно що в короткостроковій, що в середньостроковій перспективі. Але сам по собі цей факт не повинен применшувати значення того, що зробив Міжнародний кримінальний суд. Це потужний сигнал усій політичній спільноті. Це також сигнал жертвам злочинів, що вони не самотні, що те, що вони постраждали, розглядає найвищий суд у світі.

Тим часом політологи зазначають ставлення до росії та особисто її чинного керівника погіршуватиметься і надалі. Адже москва показала свою слабкість - не випадкову, а системну. Розпочавши несправедливу і невиправдану війну проти України росія втратила й армію, і економічний потенціал, і повагу та острах своїх сателітів.