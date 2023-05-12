Відкрити дитсадки в Миколаєві планують до початку червня.

Миколаїв готується до відкриття дошкільних навчальних закладів. Після початку повномасштабного вторгнення через бойові дії приймати вихованців було неможливо.

Аби гарантувати малечі безпеку обладнують надійні укриття. В одному із садочків, який готується вперше за час великої війни прийняти дітей - побувала наша знімальна група.

Це один із садочків у спальному районі Миколаєва. Назву його та адресу з метою безпеки називати неможна.

Вже понад рік тут не лунали дитячі голоси. Тож зараз співробітники активно готуються знову відкрити двері для малечі.

Таїсія Гончарова, вихователька логопедичної групи:

Дуже чекали, дуже старалися, допомагали, як могли. Вважаємо, ось-ось він вже настав, ми вийшли з задоволенням, чесно скажу. Дуже хотілося на роботу.

До роботи в умовах війни, вихователі, кажуть, готові, пройшли відповідні курси та інструктаж. Алгоритм дій на випадок обстрілів чи тривог відпрацювали до дрібниць.

Наталія Косенко, помічниця вихователя:

Щоб діти не хвилювалися, заспокоїти їх, тихенько зібрати, за ручку, допомогти одягнутися. Тихенько, не кричать. Одягнулися всі й пішли.

Раніше місця, де можна було б перечекати безпечно обстріл, в садку не було. Головною вимогою відкриття дошкільних закладів була саме наявність укриття. Тож оперативно знайшли приміщення та за декілька днів майже завершили ремонт.

І санвузли, і вентиляція, і автономне освітлення - всіх вимоги до укриттів тут дотрималися. По закінченню ремонту, приміщення ще й обладнають для комфортного дозвілля малечі.

Тетяна директорка, дитячого дошкільного закладу:

Для діток тут будуть дитячі ліжка, дитячі меблі, іграшки - велика дитяча кімната. Тут будуть шафи, столи, контейнери з посудом. Ми тут можемо жити усі. Перед тим, як приймати дітей, я безумовно почну батьківські збори з цього приміщення.

Наразі умови для створення найпростіших укриттів з 74 дошкільних закладів Миколаєва мають менше половини.

Анатолій Петров, заступник міського голови Миколаєва:

У 32 дошкільних навчальних закладах і 26 закладах загальної середньої освіти взагалі при будівництві не було передбачено бомбосховищ, там є тільки фундамент та стіни. Тобто там вже необхідно нове будівництво нових укриттів з прибудовою до закладу освіти. Це питання зараз вивчається.

Перспектива на найближчий час, хоча б по 2 дитсадки в кожному районі. Але цього замало. Тетяна Олександрівна каже, окрім частини своїх, приймуть і дітей сусідніх закладів, а ще й переселенців. Та в черзі все одно залишиться майже 300 малюків.

Олена Водянович, жителька Миколаєва:

Дуже хвилююся, що по будинках прилітає, там, де ми можемо бути з дитиною. Але всі пристосовуємося в цих умовах. Я ж буду віддавати дитину з урахуванням відповідних норм до воєнного стану, якщо є бомбосховище, є відповідні умови.

Відкрити дитсадки в Миколаєві планують до початку червня. До вересня відповідні роботи триватимуть ще в низці закладів.