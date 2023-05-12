Двері виставки, що називається, "Але будуть відроджені у славі й силі", відчинені для відвідувачів протягом року.

415 храмів та релігійних будівель пошкодили в Україні російські військові. У Києві влаштували виставку світлин, на яких закарбували понівечені церкви. Наша кореспондентка Юлія Жуховська побувала там.

Світлини понівечених храмів. У Ганни вони пробуджують купу болючих спогадів. Російська орда зруйнувала будинок, де жила жінка.

Ганна Малінська, відвідувачка виставки:

Були стіни, але після експертизи сказали, що їх треба прибрати, бо поряд - сусіди, залишився лише фундамент.

Дзвони, які на диво вціліли, хоча храм згорів вщент.

А це оздоблення купола, прошите уламками від ворожих снарядів.

Світлини, що яскраво демонструють звіряче ставлення російської орди навіть до святинь, представлені на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Ольга Сало, кураторка виставки:

Ця фотофіксація має на меті не просто показати, проілюструвати стан. Це може стати доказом злочинів рф в цій війні, тому що дуже часто йде про свідоме знищення релігійних святинь.

Усе, що зруйнували російські нелюди, буде відбудоване - підкреслюють організатори виставки та священнослужителі. Вже навіть є перші результати.

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Православної церкви України:

Храм в селі Лук'янівка був зруйнований повністю, згорів вщент. Зараз я вже освятив 1-ий камінь, Київська митрополія надала допомогу і буде надавати, щоб відновити цей храм. Вже почали відновлення в Бучі завдяки старанням благодійників.

У Міністерстві культури своєю чергою наголошують: у списку на відновлення - не лише храми. Та поки триває війна найважливіше - зафіксувати всі злочини російського війська.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики:

Є 415 храмів, в цілому культура постраждала на понад 1300 об'єктів. Вони руйнівники. І не тільки провослав'я, але і мусульманства, і юдаїзму, тому важливо і світові продемонструвати, що вони роблять зі святинями на територіях України.

Двері виставки, що називається, "Але будуть відроджені у славі й силі", відчинені для відвідувачів протягом року.

Ганна Малінська, відвідувачка виставки: