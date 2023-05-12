У москві спалахнула пожежа на заводі, де виробляють двигуни для літаків МіГ - ЗМІ [ Редагувати ]
У москві в ніч на 12 травня сталася пожежа сталася на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомляє в Telegram-каналі SHOT.
"У Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу імені В.В. Чернишова, постраждало троє людей. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ", - йдеться в повідомленні.
За даними Telegram-каналу, загоряння виникло в одній із будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 4 ранку.
"У кабінеті на другому поверсі спалахнули особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення в приміщенні", - передають в мережі.
Попередньо, пожежу вже ліквідовано, а постраждалих забрала "швидка".
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