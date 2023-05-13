Окупанти обстріляли Гуляйполе та Чорнобаївку, є поранені [ Редагувати ]
Російські війська вранці 13 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині та Гуляйполе на Запоріжжі. Про це повідомляють в Офісі президента.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав:
Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області. Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік.
Радниця Єрмака з питань комунікацій Дарина Зарівна повідомила:
Російські терористи вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Двоє постраждалих.
Херсонська і Запорізька ОВА удари по Чорнобаївці та Гуляйполю не підтверджували. На Херсонщині за минулу добу через російську агресію в області дві людини загинули, ще чотири дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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