Російські війська вранці 13 травня обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині та Гуляйполе на Запоріжжі. Про це повідомляють в Офісі президента.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав:

Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області. Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік.

Радниця Єрмака з питань комунікацій Дарина Зарівна повідомила:

Російські терористи вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Двоє постраждалих.

Херсонська і Запорізька ОВА удари по Чорнобаївці та Гуляйполю не підтверджували. На Херсонщині за минулу добу через російську агресію в області дві людини загинули, ще чотири дістали поранення різного ступеня тяжкості.