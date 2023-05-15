Окупанти вивели у Чорне море шість кораблів. При цьому серед них немає ракетоносіїв. Про це Військово-морські сили Військово-морські сили.

Крім того, в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до п'яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.