У понеділок, 15 травня, під Києвом розгорілась сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Біля столиці видно густий дим над лісом.

У мережі пишуть, що пожежа почалася на півночі від Києва, у напрямку з Виноградаря на Горенку. Що саме горить - поки що невідомо.

Варто зауважити, що офіційної інформації щодо пожежі поки що немає.