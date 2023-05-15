Під Києвом спалахнула сильна пожежа - ЗМІ (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 15 травня, під Києвом розгорілась сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Біля столиці видно густий дим над лісом.
У мережі пишуть, що пожежа почалася на півночі від Києва, у напрямку з Виноградаря на Горенку. Що саме горить - поки що невідомо.
Варто зауважити, що офіційної інформації щодо пожежі поки що немає.
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