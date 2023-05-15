Шведська співачка Loreen стала переможницею "Євробачення-2023", набравши максимальну кількість балів від національних журі та посівши друге місце у голосуванні глядачів (243 бали проти 376 у Фінляндії). Її пісня "Tattoo" сподобалася та запам'яталася багатьом, але українці побачили у ній плагіат на російськомовний трек Міки Ньютон "В плену" (2007).

У мережі можна знайти багато відео, в яких оглядачі порівнюють мотиви обох пісень. Сама Міка, яка давно живе в Лос-Анджелесі, відмовлялася коментувати скандал - доти, доки на Spotify та iTunes не з'явилася її пісня "В плену" під англійською назвою "Tattoo".

Артистка записала емоційне звернення в Instagram-сторіс, а також заступилася за Loreen перед хейтерами.

"Я правда не хочу коментувати щось із приводу "Євробачення" та Loreen, але... перш за все, привітаю Loreen з перемогою. Вона неймовірна та унікальна артистка. Усього найкращого! - сказала Міка. - Мені не подобається, що мене втягнули до цієї історії. Я святкувала День матері зі своєю мамою і свекрухою, і мені написала подруга з запитанням: "Ти випустила ту пісню [під назвою Tattoo], щоб дорікнути Loreen?" Мене це шокувало! Як я могла знати, що хтось використає моє ім'я і випустить пісню на Spotify iTunes? Якого біса?"

За словами артистки, тепер їй доводиться розбиратися з музичними платформами, щоби видалити старий трек під "новою" назвою.

"Мене це дуже засмутило. Усі фанати зараз намагаються з'ясувати, навіщо я це зробила, невже Міка Ньютон така суч*а? Чесно, я не така людина, - висловилася вона. - Я думаю, жінки повинні підтримувати жінок. Ми всі кимось надихаємося, це трапляється. Коли я пишу свої власні пісні, завжди хвилююся: "О боже, може я щось чула 10 років тому, і тепер воно спало на думку, чи звучить як щось інше?" Але я насправді вірю, що ми всі артисти, які творять, щоб вас розважати, щоб співати з любов'ю, з болем. Тому друзі, я справді засмучена, мені це не подобається".

"Мені не подобається, що хтось запостив цей трек і говорить, що це зробила я та моя команда. У мене немає команди, є тільки я та мій чоловік. У мене немає менеджера, піарника чи когось іще. Досить сумно, що я сама по собі і маю з цим розбиратися. Я нічого не зробила. У мене багато справ, замість яких я мушу зв'язуватися з iTunes і Spotify, щоб це ла*но прибрали, - обурилася вона. - Удачі фанатам Loreen і ще раз вітаю її з перемогою. Це велика подія. Друзі, давайте будемо позитивними. Життя надто коротке, щоб сваритися і розводити такі драми" .