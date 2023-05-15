Українські військові знищили російський міномет "Тюльпан" з артилерії (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці знищили російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан" за допомогою артилерії.
Про це повідомляєTelegram Військово-морських сил ЗСУ.
"Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська - машина намагалася втекти від "очей" наших захисників, але влучні артилеристи високоточним пострілом знищили ворожу техніку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше писали про те, що українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної. Точковими ударами з артилерії їх було знищено.
по темі
Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область)
Під Бахмутом на Донеччині українські захисники ліквідували командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка
Росіяни продовжують зазнавати втрат на Донеччині. На Бахмутському напрямку Збройні сили України намагаються відтіснити ворога від Часового Яру. На деяких відрізках фронту окупанти вже відступили.
Мобілізацію в Україні знову продовжили, оскільки термін дії воєнного стану знову збільшився
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів