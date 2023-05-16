Дві картини Рембрандта, які раніше не виставлялися та невідомі експертам та фахівцям з творчості великого голландського художника, знайшли під час рутинної оцінки експерти аукціонного будинку Christie's.

Полотна датуються 1635 роком. На портретах зображені родичі художника - лейденський мідник Ян Віллемс ван дер Пльома та його дружина Яапген Карельс. Обидва портрети підписані та датовані самим Рембрандтом.

Представники аукціонного будинку, яких цитують світові ЗМІ, у тому числі Financial Times і нідерландський портал dutchnews.nl, називають знахідку "одною з найдивовижніших".

Портрети вважаються "невідомими", оскільки ніхто не бачив їх останні 200 років і про них немає жодних згадок у авторитетних роботах про спадщину Рембрандта Харменса ван Рейна (1606-1669).

У червні 1824 року вони були продані на аукціоні Christie's (імена продавця та покупця будинок не називає) і відтоді не залишали родини покупця.

Провенанс картин представники аукціонного будинку називають "практично бездоганним", додаючи, що оголосили про знахідку лише після проведення наукового та експертного аналізу робіт у амстердамському Рейксмузеумі.

Картини підуть з молотка на аукціоні "Старі майстри. Частина Перша" у Лондоні 6 липня цього року. До цього вони будуть представлені на передаукціонних виставках у Нью-Йорку (10-14 червня) та Амстердамі (21-24 липня). У Лондоні їх можна буде побачити на виставці з 1 по 6 липня.

Оцінка картин складає від 5 млн до 8 млн фунтів стерлінгів за обидва портрети.

Нагадаємо, у 2020 році картину пензля Рембрандта продали на віртуальному аукціоні Sotheby's у Лондоні за 14,5 млн фунтів стерлінгів (майже $18,7 млн).