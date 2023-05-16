Як і усі інші 74 вистави, лондонська закінчується традиційно - винесенням українського стяга та виконанням державного гімну.

Україна лунає по всьому світу. У Великій Британії завершилися гастролі Київської опери. Загалом у Сполученому Королівстві наші артисти представили 75 вистав.

Як приймали українську трупу - із британської столиці розкаже Світлана Чернецька.

Остання репетиція перед вечірнім виступом. Без гриму та костюмів. Сьогодні на сцені знаменита "Мадам Батерфляй" Джакомо Пуччіні. Її артисти відіграли вже десятки разів. Але у кожному новому театрі воліють відчути сцену, тож без прогону - не обходиться.

З України до Великої Британії приїхало 73 артисти та музиканта. Більшість із Київської опери, а також хор з Одеси та солістка із Харкова Наталія Матвєєва. Вона виконує роль Сузукі.

Наталія Матвєєва, солістка Харківської опери:

Надихає те, що глядач нас так приймає і так підтримує. І взагалі - це можливість ще раз сказати про Україну, про нашу ситуацію. Вони так голосно нас підтримують, і так нам круто аплодують, що це підсилює той наш настрій бойовий, якшо чесно.

Наталя - від війни втекла вже вдруге. У 2014-му покинула рідний Донецьк, а у 2022-му - Харків. Каже, серце розривається від новин з батьківщини, але усі артисти намагаються викладатися по повній.

Віталій Лісковецький, артист Київської опери:

Виходиш на сцену - намагаєшся відключитися, займатися своєю професійною діяльністю, але, звичайно, коли подумки весь там, це важко передати словами, звичайно.

Олександр Форкушак, артист Київської опери:

Коли я перебував рік в Києві, а мої друзі з закордону дуже сильно тривожилися і дзвонили, казали, як ви можете спати, то таке жахіття-жахіття, а ми до того вже звикли, до цих воєнних реалій, до того, шо кожен день тривога, якось всі люди звикають. І зараз я вже відвик за ці 3 місяці від цих тривог, і дуже сильно хвилююсь за своїх рідних та близьких.

Ці гастролі стали можливими завдяки британській продюсерці Еллен Кент. Вона вже понад 20 років співпрацює з різними українськими операми. І навіть війна не стала на заваді її планів. Еллен особисто вибивала дозволи на виїзд за кордон в Міноборони та Мінкультури.

Еллен Кент, британська продюсерка:

Я не збиралась кидати в біді своїх українців. Я боролася за те, щоби доправити їх сюди. І я була налаштована рішуче, хай би там що. Щоб не робив Путін, я досі тут, українці змогли приїхати, і ми продовжуємо працювати.

Підготовка до цих гастролей стала справжньою спецоперацією, зізнається Еллен. Репетирувати в Києві продюсерка не хотіла - сирени б заважали працювати. Тож усіх артистів та музикантів спочатку зібрали в Молдові - на місяць репетицій. А потім доправили до Британії.

Еллен Кент, британська продюсерка:

Я обожнюю працювати з українцями. Мені довелося працювати з багатьма національностями, і українці, порівняно з усіма іншими, набагато простіші, з ними легко порозумітися, бо вони освічені, ви лише подивіться, як вони воюють, а як воюють росіяни. Українці розумні й воюють розумно, поводяться розумно, і це просто добрі люди, порядні й професійні.

Українці вже підкорили головні сцени Единбурга, Глазго, Манчестера та Дубліна.

Тур українських артистів Великою Британією та Ірландією триває вже три з половиною місяці. Окрім "Мадам Батерфляй", вони виступають також легендарними операми "Аїда" і "Богема". І майже кожна проходить з аншлагом. Сьогодні одне з їхніх останніх шоу.

Ось і на цей лондонський виступ - зала заповнена ущент.

Соломія Знак, виконавча адміністраторка гастролей:

Багато хто приходить на наші концерти, знаючи, що ми український колектив, приходять глядачі британці з українськими прапорами, приходять українці, неймовірна підтримка, коли ми виконуємо гімн особливо, завжди стоячі овації, британці потім підходять, дякують нам, кажуть, що ми підтримуємо Україну, ми з вами.

Але все-таки більшість тих, хто насамперед йде дивитися оперу і не читає дрібний текст на афіші щодо акторського складу.

Кейт Форд, відвідувачка театру:

Я не знала, що тут українська трупа, це прекрасно. Мене дуже тішить, що люди мають можливість приїхати сюди - співати й вкласти всю пристрасть, бо це ж трагедія, що зараз стається в Україні, тому чудово, що українці тут, я щиро бажаю всім українцям доброго життя.

По закінченню цих гастролей українці повернуться додому. Щоби приїхати сюди знову наступного року. В планах не лише "Мадам Батерфляй", а й "Кармен" і "Травіата".

Катерина Кондратенко-Савєнкова, керівниця хору:

Це велика радість, велике щастя займатись своєю справою в такий надскладний для нашої країни час, і це дуже велика відповідальність - бути амбасадорами України, тому що кожен відповідає за свій фронт, і ми намагаємось, щоб культура була на рівні, щоб наша майстерність відповідала високим критеріям і вимогам сучасного музичного світу.

Як і усі інші 74 вистави, лондонська закінчується традиційно - винесенням українського стяга та виконанням державного гімну.